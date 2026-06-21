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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

کشف سوخت قاچاق در مرند

کشف سوخت قاچاق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف ۲هزار و ۳۹۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال سوخت قاچاق به وسیله ۳ دستگاه نیسان در جاده مرند تبریز موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه افزود : ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو های مذکور مقدار دوهزار و ۳۹۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال کشف و در این راستا ۳نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مرند تصریح کرد: مبارزه جدی با قاچاق کالا و سوخت جزء اولویت های اصلی پلیس بوده و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه دپو و یا قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 6866751

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