برگزیدگان پویش ملی «با هم» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش از سوی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان از سراسر کشور آثار خود را در قالب‌های دل‌نوشته با موضوع «من برای آینده علمی جمهوری اسلامی ایران»، نقاشی، پادکست با موضوع «جایگاه آینده علمی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، کاردستی با موضوع «ستاره‌های جدید منظومه شمسی»، ترسیم صورت فلکی با تصویر رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین تولید نماهنگ و ویدئو از کاشت نهال امید ارائه کردند.

آثار رسیده با توجه به میزان انطباق با محورهای فراخوان، خلاقیت در بیان هنری، توانایی پیوند مفاهیم علمی با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، کیفیت ارائه و قدرت انتقال پیام مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برگزیدگان بخش نقاشی

در بخش نقاشی، حنانه برزه‌کار از کانون مرکز شماره ۱۰ قم استان قم، دلارام حسینی از کانون مرکز آمل استان مازندران، محمدطاها آتشکار از کانون مرکز سیراف استان بوشهر، صبا براری از کانون مرکز آمل استان مازندران، مهلا زوار از کانون مرکز شماره ۳ تبریز استان آذربایجان شرقی، طاها طالبی از کانون مرکز بستک استان هرمزگان و یمنا آشتاب از کانون مرکز بندرخمیر استان هرمزگان به عنوان برگزیده معرفی شدند.

برگزیدگان بخش دلنوشته

در بخش دل‌نوشته نیز ساجده درخشان از کانون مرکز پل‌سفید استان مازندران، سیدصهیب قریشی از کانون مرکز اشنویه استان آذربایجان غربی، ثنا سخاوت از کانون مرکز اشنویه استان آذربایجان غربی، زهرا شریفی از کانون مرکز میاندوآب استان آذربایجان غربی و خدیجه حاجی‌زاده از کانون مرکز بندرعباس استان هرمزگان برگزیده شدند.

برگزیدگان بخش پادکست و تولید رسانه

در بخش پادکست و تولید رسانه، مریم حیدری از کانون مرکز اهرم استان بوشهر و آیلار اسماعیل‌پور از کانون مرکز سلماس استان آذربایجان غربی به عنوان برگزیده معرفی شدند. همچنین آوینا زارع از کانون مرکز آمل استان مازندران در بخش نماهنگ برگزیده شد. یاسمین پیک‌فلک نیز در بخش‌های پادکست و دل‌نوشته مورد تقدیر قرار گرفت.

بیانیه هیأت داوران پویش «باهم»

هیأت داوران این پویش در بیانیه خود تأکید کردند که آثار برگزیده، آثاری بودند که توانسته‌اند مفاهیم پیشرفت علمی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و امید به آینده را در قالبی خلاقانه و متناسب با گروه سنی بازتاب دهند.

بر اساس این بیانیه، درک مفاهیم پیشرفت علمی زمانی ارزشمند است که با نگاه اخلاقی، روحیه همدلی و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور همراه باشد. داوران همچنین تأکید کردند که خلاقیت در ایده‌پردازی، انسجام در روایت، استفاده صحیح از عناصر هنری و دقت در ارائه رسانه‌ای از شاخص‌های مهم انتخاب آثار بوده است.

اعضای هیأت داوری در پایان ابراز امیدواری کردند استمرار چنین پویش‌هایی بتواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، امیدوار و توانمند در مسیر ساخت آینده علمی ایران باشد.

بر اساس این خبر، پویش ملی «با هم» با الهام از شعار «گرچه زخم به تن داریم/ با هم ایران را می‌سازیم» و با هدف ایجاد بستری برای گفت‌وگو، تولید محتوا و تقویت نگاه علمی نسل کودک و نوجوان طراحی شد؛ نسلی که در جهان امروز نه‌تنها مخاطب تحولات جهانی، بلکه کنش‌گری آگاه در مسیر ساخت آینده است.

در این رویداد تلاش شد مفاهیم عدالت، مقاومت، امید و پیشرفت علمی با زبان هنر، تجربه زیسته و بیان خلاقانه کودکان و نوجوانان تلفیق شود. محور اصلی پویش نیز کاشت «نهال امید» هم‌زمان با روز درختکاری در امتداد طرح «سفیران سبز» و پیوند آن با ساخت آینده علمی جمهوری اسلامی ایران بود.