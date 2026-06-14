به گزارش خبرگزاری مهر، پویش دستسازههای حسینی «هدیه خوبان» در ادامه برنامههای فرهنگی محرم و اربعین و با هدف تعمیق معارف عاشورایی و بهرهگیری از خلاقیتهای هنری کودکان و نوجوانان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار میشود.
این پویش که چندین سال است در مراکز کانون اجرا میشود، امسال با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت حفظ و تقویت هویتهای بصری ملی و اسلامی، بر تولید آثاری با رویکرد هنرمندانه و مبتنی بر اصالتهای بومی و مذهبی تأکید دارد. انعکاس مظلومیت شهدای کودک میناب و انتقال پیام آنان به افکار عمومی جهان از محورهای اصلی تولید آثار در این دوره به شمار میرود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دستسازههای تولیدی اعضای کانون برای اهدا به زائران کودک و نوجوان اربعین حسینی(ع) آماده خواهد شد. این آثار در قالب هدایایی فرهنگی، بخشی از ظرفیتهای هنری و فرهنگی کودکان و نوجوانان ایرانی را در مسیر پیادهروی اربعین به نمایش میگذارد.
اجرای این پویش با تکیه بر فعالیتهای فرآیندمحور تابستانی و با بهرهگیری از ظرفیت مراکز فرهنگیهنری، مربیان، نوجوانان و پایگاههای کانون در تجمعهای شبانه انجام میشود. همچنین مشارکت خانوادهها و نوجوانان کانونیار در فرآیند طراحی و تولید آثار از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری این برنامه عنوان شده است.
مهلت تحویل آثار تولیدی مراکز به دفاتر استانی کانون پرورش فکری تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است. در تولید آثار نیز توجه به نمادهای مشترک ملی و اسلامی، استفاده از مواد سبک و پایدار برای سهولت حملونقل و رعایت ظرافتهای زیباییشناختی در بستهبندی مورد تأکید قرار گرفته است.
بازتاب فعالیتهای این پویش در فضای مجازی و رسانههای استانی با هشتگ #پویش_هدیه_خوبان انجام خواهد شد. همچنین جدول برش استانی طرح به تفکیک استانها تهیه شده و جزئیات توزیع نهایی آثار برای ارسال به استانهای مقصد متعاقباً اعلام میشود.
بر این اساس، گزارشهای آماری و مستندات تولیدات استانی به دبیرخانه ستاد بزرگداشت محرم و اربعین حسینی کانون در ادارهکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی و رونوشت آن به ادارهکل آفرینشهای فرهنگی ارسال خواهد شد.
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