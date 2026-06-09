به گزارش خبرگزاری مهر، «شکلسازی با حروف فارسی (خط نستعلیق)» عنوان این کتاب است که با طراحی و نویسندگی محمود همتی تلاش میکند هنر اصیل و ارزشمند خوشنویسی را با روش تداعی معانی به کودکان بالای ٧ سال یا گروه سنی نوخوان، بیاموزد و در عین حال ذهن آنها را با فضای طراحی و نقاشی گره بزند
در این کتاب ٧٢ صفحهای مصور و رنگی برای هر حرف فارسی سه صفحه درنظر گرفته شده است که در صفحه نخست، حرف فارسی به تنهایی بر روی کاغذ پوستی یا کالک بهصورت جدا روی تصویر صفحه بعد - که شامل شکل و سطرهای تمرینی است - قرار میگیرد و در صفحه سوم نیز مخاطب آنچه را که آموزش دیده، بر اساس ذهن خلاق خود اجراء میکند.
کتاب «شکلسازی با حروف فارسی (خط نستعلیق)» در واقع کوششی است برای آشنایی مقدماتی دانشآموزان با هنر اصیل و تاریخی خوشنویسی، خط نستعلیق و هنر گرانقدر نقاشی خط و پاسخی به دغدغههای معلمان، مربیان و خانوادههای آنان بهشمار میرود که همیشه برای تشویق کودکان و نوجوانان به زیبانویسی تلاشهای فراوانی انجام دادهاند.
این کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شمارگان ۲هزار نسخه و در کنار سایر آثار این مجموعه در کتابفروشیهای کانون و سامانه فروش اینترنتی محصولات کانون به نشانی www.digikanoon.ir و دیگر مراکز فروش کتاب در سراسر کشور عرضه شده است.
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