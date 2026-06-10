  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نامشخص است

زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نامشخص است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: تاکنون تصمیم قطعی درباره زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برای اجلاسیه سوم مجلس، اعلام کرد: در هیئت رئیسه تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

گودرزی گفت: تاکنون در جلسات هیئت رئیسه، هیچ تاریخ مصوب و زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها تعیین نشده است. در صورت مشخص شدن زمان قطعی آن، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر گونه اخبار رسانه‌ها در رابطه با تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس فاقد اعتبار است.

کد مطلب 6856232
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها