به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برای اجلاسیه سوم مجلس، اعلام کرد: در هیئت رئیسه تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

گودرزی گفت: تاکنون در جلسات هیئت رئیسه، هیچ تاریخ مصوب و زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها تعیین نشده است. در صورت مشخص شدن زمان قطعی آن، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر گونه اخبار رسانه‌ها در رابطه با تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس فاقد اعتبار است.