اختصاص ۹۹ درصد تسهیلات حوزه صنایع دستی به بانوان سرپرست خانوار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره به مناسبت روز صنایع دستی و روز ملی فرش با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در احیاء و حمایت از صنایع دستی بومی و محلی و تولیدکنندگان این حوزه، بر نقش محوری بانوان در تقویت اقتصاد خانواده و همچنین فعال و زنده نگهداشتن صنایع دستی بومی و محلی هرمزگان تأکید کرد و گفت: بر اساس آمارهای سامانه حیات کمیته امداد(سامانه هوشمند معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد) در طی ۲ سال اخیر و منتهی به فروردین ۱۴۰۵، این نهاد با هدف حمایت از بنیان خانواده ها و فعالان حوزه ی صنایع دستی، تعداد ۴ هزار و ۱۱۹ طرح اشتغالزایی را در رشته های متنوع صنایع دستی با همکاری بانک های عامل استان و تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۶۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان برای جامعه هدف و نیازمندان استان اجرا کرده است.

باسره با بیان اینکه حدود ۹۹ درصد از دریافت‌کنندگان این تسهیلات را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده تمرکز ویژه کمیته امداد بر حفظ کرامت خانواده ها، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست و ایجاد استقلال مالی برای آن‌ها از طریق مشاغل کوچک و کم سرمایه در رسته های محتلف شغلی و به خصوص در حوزه صنایع دستی است، افزود: تسهیلات اعطاء شده به صنعتگران کمیته امداد در زمینه تولید صنایع دستی حصیری، گلابتون دوزی، خوس بافی، زری بافی، طراحی و دوخت البسه محلی،‌ مکرومه بافی، سفالگری، صنایع دستی چوبی و چرمی، صنایع دستی تلفیقی(چرم و حصیر) و صنایع دستی صدفی و دریایی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ هنر فرش‌بافی و گلیم‌بافی در استان، خاطر نشان کرد : در دو سال گذشته در حوزه تخصصی فرش بافی و گلیم بافی نیز، ۵۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان به متقاضیان این حوزه شغلی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در پایان بیان داشت: انواع صنایع دستی تولیدی توسط صنعتگران تحت حمایت کمیته امداد در طول این مدت بیش از ۵ میلیون انواع محصول صنایع دستی شامل: محصولات حصیری، البسه محلی ، صنایع دستی دریای و غیره بوده است و همچنین هنرمندان فرش باف کمیته امداد نیز بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع فرش و گلیم دست بافت در دو سال اخیر تولید کرده و به فروش رسانده اند.

شایسته ذکر است که با حمایت های کمیته امداد استان هرمزگان و با کمک راهبران شغلی همکار با این نهاد در حوزه صنایع دستی و فرش، محصولات تولیدی صنعتگران تحت پوشش کمیته امداد علاوه بر بازارهای درون استانی، در بازارهای داخلی خارج از استان و همچنین برخی محصولات با کیفیت و بازار پسند؛ به خارج از کشور نیز صادر گردیده است.