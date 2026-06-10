اردوغان: ما هم در معرض تهدید هستیم؛ حملات اسرائیل را برنمی تابیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: اسرائیل از حد فراتر رفته و به منبع تهدیدی برای کل جهان تبدیل شده است.

وی افزود: حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده است که ترکیه را نیز تهدید می‌کند.

اردوغان افزود: ما هدف قرار دادن سوریه و لبنان توسط اسرائیل را نادیده نخواهیم گرفت زیرا این دو کشور برای امنیت کشورمان مهم هستند.

وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد اسرائیل با ادعاهای واهی سرزمین موعود به اهداف ادعایی خود برسد.

اردوغان تاکید کرد: اسرائیل مانع صلح و ثبات در منطقه است. ما شاهد اقدامات مخرب اسرائیل در مدیترانه هستیم و احدی نباید در آنجا ماجراجویی کند. اگر وحشیگری اسرائیل متوقف نشود، تبعات آن متوجه کل دنیا خواهد بود.