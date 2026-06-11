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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

اردوغان: اسرائیلی‌ها وحشی هستند و تاوان جنایت‌هایشان را می‌پردازند

اردوغان: اسرائیلی‌ها وحشی هستند و تاوان جنایت‌هایشان را می‌پردازند

رئیس جمهور ترکیه ضمن انتقاد شدید اللحن از رژیم صهیونیستی، این رژیم را موجودی وحشی خواند که تنها به کشتار و گسترش فتنه، تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، امروز پنجشنبه در سخنرانی در شهر آنکارا ضمن حمله شدیداللحن به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه کنونی این رژیم تنها به کشتار و گسترش فتنه، تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌پردازد.

اردوغان در این سخنان ، اسرائیلی‌ها را وحشی‌هایی توصیف کرد که بوی خون می‌دهند. وی افزود که آنها دیر یا زود بهای خون‌هایی را که ریخته‌اند، خواهند پرداخت.

اردوغان تاکید بر اینکه لبنان امروز از جنایت‌های «صهیونیسم وحشی» در رنج است، خاطرنشان کرد که سران تل آویو امروز از روش آدولف هیتلر، رهبر نازی‌ها در آلمان، پیروی می‌کنند؛ لذا سرنوشت آنان، مانند سرنوشت ستمگران تاریخ خواهد بود.

وی ضمن تمجید از هلال احمر ترکیه به دلیل تلاش‌هایش برای حمایت از مظلومان و نیازمندان غزه ادامه داد: ترکیه از یک سو به مظلومان در سراسر جهان کمک می‌کند و از سوی دیگر برای مقابله و تعقیب مجرمان تلاش می‌کند.

رئیس جمهور ترکیه گفت که هلال احمر این کشور از هفتم اکتبر تا به امروز، در نوار غزه ۱۵ میلیون وعده غذایی به ۳۰ هزار شخص توزیع کرده است. طی این مدت، ۲۶ هزار تن کمک‌های انسانی از ترکیه به غزه ارسال شده است.

رئیس جمهور ترکیه افزود: هلا احمر ترکیه برادرانش در منطقه را از طریق فعالیت های کمک‌رسانی در فلسطین، بوسنی و هرزگوین، افغانستان، سومالی، عراق و سوریه به یاد دارد و آن‌ها را فراموش نمی‌کند.

کد مطلب 6857348

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    نظرات

    • عارف IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
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      پاسخ
      واقعا متعجبم که چرا این اردوغان فقط لب و دهنه ! همش حرف که باد هواست!

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