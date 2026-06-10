کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری، گاهی در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: وزش باد در مناطق مستعد با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کم شدن شعاع دید افقی همراه خواهد بود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، طی روزهای شنبه و یک شنبه با افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق مرکزی و غربی استان احتمال طوفان گردو خاک وجود دارد.
طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا تا پایان هفته به صورت تدریجی، روند افزایشی دارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان اصفهان است.
وی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد پنجشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
نظر شما