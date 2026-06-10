حجت‌الاسلام وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، اظهار کرد: در جریان مذاکراتی که بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ مطرح بود، یکی از موضوعات مهم آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، تصریح شده بود. ابتدا تلاش‌هایی صورت گرفت تا لبنان از این روند جدا شود و متأسفانه برخی نیز با رژیم صهیونیستی همراهی کردند و قصد داشتند به زعم خود پرونده لبنان را جدا کرده و از این جهت فشار بیشتری بر حزب‌الله وارد کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در همان مقطع فشار لازم را وارد کرد و در نهایت، ترامپ نیز بر نتانیاهو فشار آورد و ظاهراً این روند، یعنی حمله به بیروت، متوقف شد. اما مجدداً شاهد نقض آتش‌بس و انجام برخی تهاجم‌ها در مناطق مختلف لبنان بودیم. حتی برخی مناطق نیز تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

احمدی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی سپس اقدام به صدور اخطار تخلیه برای ضاحیه بیروت کرد. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در صورتی که چنین روندی ادامه پیدا کند و این موضوع محقق شود، ایران نیز متقابلاً اخطار مشابهی را نسبت به شمال سرزمین‌های اشغالی صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از چهار تا پنج روز و در پی بی‌توجهی رژیم صهیونیستی و ادامه تجاوز و اشغالگری در لبنان و حمله به ضاحیه بیروت، حمله‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی انجام شد. پس از این اقدام، رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرد پاسخ دهد، اما جمهوری اسلامی ایران بار دیگر و شدیدتر مواضع و مراکز این رژیم را زیر ضربات خود قرار داد. در نهایت، با توجه به تحولات میدانی و ورود واسطه‌ها، جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شد با تحقق برخی شرایط، عملیات حمله به اسرائیل تحت عنوان «عملیات نصر» پایان یافته است.

احمدی تصریح کرد: در همان بیانیه تأکید شد که اگر این روند -حمله به لبنان- استمرار پیدا کند، جمهوری اسلامی ایران برخورد لازم را انجام خواهد داد. البته این به معنای واکنش فوری ما در هر رخداد نیست، بلکه اقدامات نظامی، شرایط خاص خود را دارد و پس از بررسی ابعاد مختلف، توسط دستگاه‌های مسئول و نیروهای مسلح انجام می‌شود.

وی گفت: اگر روند نقض آتش‌بس و تداوم حمله به لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی ایران قطعاً بر اساس مواضع اعلامی خود، در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. زمان و کیفیت این اقدامات نیز بر عهده تصمیم‌گیری نیروهای مسلح و متناسب با شرایط خواهد بود. ضرورتی ندارد از هم‌اکنون زمان یا نحوه واکنش مشخص ما تعیین شود؛ هر زمان که مسئولان ذیربط صلاح بدانند، اقدامات لازم قطعاً انجام خواهد شد.