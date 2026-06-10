شمار شهدای جنگ در غزه به ۷۲۹۹۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است. از میان شهدا، یک نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده‌اند.

براساس بیانیه این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۱ نفر شهید، ۳۱۰۴ نفر زخمی و ۷۸۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای نوار غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۱۲ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.