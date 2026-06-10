به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان با حملات هوایی و توپخانه‌ای، تخریب منازل و جلوگیری از ورود کمک‌های توافق‌ شده و خروج بیماران، توافق آتش‌بس در نوار غزه را نقض می‌کنند.

در تازه‌ترین تحولات، عبدالله ابو مصطفی که سه روز پیش در حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در خیابان صلاح‌الدین، نزدیک مدرسه المزرعه در دیر البلح زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

همچنین در پی تیراندازی نظامیان اشغالگر در اردوگاه‌های المغازی و النصیرات، دو شهروند فلسطینی زخمی شدند.

پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به سوی چادرهای آوارگان در اطراف ایستگاه ابو حجیر در شمال النصیرات تیراندازی کردند.

منابع میدانی همچنین از انفجار و تخریب منازل شهروندان در مناطق شرقی شهر غزه به دست اشغالگران و تیراندازی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در غرب بیت‌ لاهیا در شمال نوار غزه خبر دادند.