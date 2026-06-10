به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اشاره به دستورالعمل‌های ثبت‌نام دانش‌آموزان اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه به‌عنوان شرط ثبت‌نام از اولیای دانش‌آموزان ممنوع است و مدیران مدارس موظف‌اند فرآیند ثبت‌نام را بدون دریافت هزینه‌های غیرمجاز انجام دهند.

وی افزود: بر اساس ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش، دریافت وجه تنها در مواردی همچون بیمه حوادث دانش‌آموزی، هزینه کتاب‌های درسی، لباس کار و فرم هنرستان‌ها، کمک سرانه مدارس شاهد، حق‌الثبت مدارس استعدادهای درخشان و شهریه مصوب مدارس غیردولتی مجاز است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت رعایت محدوده جغرافیایی مدارس و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ثبت‌نام تأکید کرد و گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان نباید برای خانواده‌ها با چالش و دغدغه همراه باشد.

روستایی درباره مشارکت‌های مردمی نیز اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش مخالف کمک‌های داوطلبانه خیرین و اولیا نیست، اما این کمک‌ها باید کاملاً اختیاری بوده و خارج از زمان ثبت‌نام دریافت شود.

وی تصریح کرد: تمامی مبالغ مجاز باید به‌صورت شفاف، بر اساس جداول رسمی ابلاغ‌شده و از طریق روش‌های قانونی نظیر کارت‌خوان یا حساب مدرسه دریافت شود و اخذ هرگونه وجه اضافی تحت عناوین دیگر تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش در پایان خاطرنشان کرد: بازرسان این اداره کل بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های ثبت‌نام نظارت مستمر دارند و تمامی گزارش‌های تخلف به‌طور جدی بررسی و پیگیری خواهد شد.