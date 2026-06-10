رویترز: هیئتی قطری امروز راهی تهران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع آگاه مدعی شد که هیئت مذاکره‌کننده قطری صبح امروز پس‌از رایزنی با آمریکا، راهی تهران شده تا در زمینه نهایی‌سازی یک توافق گفتگو کنند.

این رسانه غربی جزئیات بیشتری در این باره فاش نکرد.

پیش از این نیز برخی منابع داخلی اعلام کرده بودند که هیئتی از قطر برای گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، امروز ظهر (چهارشنبه) وارد تهران شده است.

گفته می‌شود در جریان این سفر، علاوه بر مباحث دوجانبه و تحولات منطقه، راجع به آخرین تحولات مرتبط با روند دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا نیز بحث و رایزنی می‌شود.