روزنامه صهیونیستی اعتراف کرد؛ درسی که ترامپ از جنگ اخیر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، درسی که ترامپ از جنگ ۲۴ ساعته آموخت، برای رسیدن به توافق با ایران باید رژیم صهیونیستی در لبنان مهار شود.

در ادامه این گزارش آمده است، تبادل حملات کوتاه بین ایران و رژیم صهیونیستی باعث شد ترامپ متوجه شود که ایرانی‌ها در مورد لبنان جدی هستند.

هاآرتص اضافه کرد، پس از دو سال و نیم جنگ مداوم، رژیم صهیونیستی خود را در موقعیتی شکننده‌تر و بدون هیچ دوستی در غرب می بیند.

بر اساس این گزارش، مفهوم قدرت برای نتانیاهو در لبنان و ایران فروپاشیده است و منجر به بحران با آمریکا شده است.