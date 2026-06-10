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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۷

روزنامه صهیونیستی اعتراف کرد؛ درسی که ترامپ از جنگ اخیر گرفت

روزنامه صهیونیستی اعتراف کرد؛ درسی که ترامپ از جنگ اخیر گرفت

یک روزنامه عبری زبان به موضع شکننده رژیم صهیونیستی و همچنین پاسخ قاطع ایران در تجاوزات اخیر اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، درسی که ترامپ از جنگ ۲۴ ساعته آموخت، برای رسیدن به توافق با ایران باید رژیم صهیونیستی در لبنان مهار شود.

در ادامه این گزارش آمده است، تبادل حملات کوتاه بین ایران و رژیم صهیونیستی باعث شد ترامپ متوجه شود که ایرانی‌ها در مورد لبنان جدی هستند.

هاآرتص اضافه کرد، پس از دو سال و نیم جنگ مداوم، رژیم صهیونیستی خود را در موقعیتی شکننده‌تر و بدون هیچ دوستی در غرب می بیند.

بر اساس این گزارش، مفهوم قدرت برای نتانیاهو در لبنان و ایران فروپاشیده است و منجر به بحران با آمریکا شده است.

کد مطلب 6855722

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      پاسخ
      اگر مردم لبنان شجاعانه رییس جمهور و نخست وزیر خائن را کنار بگذارند لبنان عرصه ترکتازی صهیون نخواهد بود.

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