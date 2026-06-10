  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۳

بدون اشاره به بدعهدی‌های آمریکا؛ ونس: توافق با ایران نزدیک است

بدون اشاره به بدعهدی‌های آمریکا؛ ونس: توافق با ایران نزدیک است

با وجود بدعهدی های آمریکا در طول مذاکره با ایران، معاون رئیس جمهور این کشور مدعی نزدیک بودن زمان امضای توافق با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با سی بی اس نیوز مدعی شد، آمریکا به دستیابی به توافق با ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور بسیار نزدیک شده است.

وی در ادامه افزود، احساس می‌کنم اکنون در موقعیتی هستیم که می‌توانیم به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای آمریکا خوب باشد و در واقع به برنامه هسته‌ای ایران بپردازد؛ نه فقط در حال حاضر یا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بلکه در درازمدت.

ونس اضافه کرد، این هدف سیاستی است که دولت آمریکا دنبال می کند. واشنگتن به دستیابی به آن بسیار نزدیک است اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

وی ادعا کرد، این توافق قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر آینده نهایی خواهد شد. معتقد نیستم ایرانی‌ها در حال وقت کشی در برابر دونالد ترامپ هستند. فکر می‌کنم نظام این کشور برای رسیدن به اجماع به زمان زیادی نیاز دارد.

این در حالی است که ترامپ نیز بارها مدعی نزدیک بودن موعد امضای توافق با ایران شده و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در طول دوره به اصطلاح آتش بس و مذاکرات همچنین ادامه داشته است.

کد مطلب 6855729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تا حالا دونالد خوابالو چاخان می کرد، از بس دروغ گفت دیگه باور نمی کنند به همین دلیل ونس خالی بند، وظیفه دروغ گویی را به عهده گرفته تا بلکه باور کنند و در آستانه تمام شدن ذخیره های نفت مانع افزایش قیمت نفت بشود!
    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ولله به شعور ما ایرانی ها دارند توهین میکنند حمله میکنند و بعد اعلام پایان حمله و بعد اعلام توافق بزودی انجام میشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها