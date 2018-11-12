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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

برخورد قانونی با دفن غیراصولی زباله در استان بوشهر

برخورد قانونی با دفن غیراصولی زباله در استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از انجام برخورد قانونی با دفن غیراصولی زباله در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت استانداردهای محیط زیستی در زمینه دفن زباله یک ضرورت است و با فعالیت‌های غیراصولی و غیراستاندارد برخورد می‌شود.

وی از پیگیری و انجام اقدامات قانونی محیط زیست بوشهر برای دفن غیراصولی زباله خبر داد و بیان کرد: بکارگیری و استفاده از شیوه‌های استاندارد مدیریت کردن پسماند و جلوگیری از آسیب به محیط زیست باید مد نظر همه شهرداری‌ها باشد.

قلی‌نژاد با اشاره به تخلف شهرداری جم در دفن زباله، افزود: با توجه به مشاهدات و مستندات موجود مبنی بر محصور نکردن محل دفن پسماند، نبود فضای سبز استاندارد، اعتراضات مردمی، دامداران و عابرین، اداره کل محیط زیست خواستار برخورد قانونی با این موضوع شد.

وی تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر طی اخطارهای کتبی به شهرداری و عدم رعایت ملاحظات زیست، شکواییه خود را به دادستانی شهرستان تقدیم و خواستار برخورد قانونی با عاملان تهدید علیه محیط زیست و بهداشت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به معرفی پیمانکاران شهرداری در بازیافت و پسماند به دادسرا، اضافه کرد: ضمن اخذ تعهدات کتبی از عاملان این اقدام نادرست و خلاف قواین محیط زیستی، این افراد موظف به رفع این معضل و مشکل تا پایان مدت تعیین شده شدند.

وی با اشاره به عدم رعایت موارد مندرج در تعهد نامه پس از سه بازدید سرزده، گفت: جایگاه دفن زباله، توسط یک دستگاه لودر با احداث خاکریز در مسیر ورودی محل دفن، مسدود و از هر گونه فعالیت ممانعت شد.

قلی نژاد تصریح کرد: شهرداری موظف است این جایگاه را به حالت استاندارد بر اساس ضوابط زیست محیطی که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت باشد تغییر هد.

کد مطلب 4455901

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