برخورد قانونی با دفن غیراصولی زباله در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت استانداردهای محیط زیستی در زمینه دفن زباله یک ضرورت است و با فعالیت‌های غیراصولی و غیراستاندارد برخورد می‌شود.

وی از پیگیری و انجام اقدامات قانونی محیط زیست بوشهر برای دفن غیراصولی زباله خبر داد و بیان کرد: بکارگیری و استفاده از شیوه‌های استاندارد مدیریت کردن پسماند و جلوگیری از آسیب به محیط زیست باید مد نظر همه شهرداری‌ها باشد.

قلی‌نژاد با اشاره به تخلف شهرداری جم در دفن زباله، افزود: با توجه به مشاهدات و مستندات موجود مبنی بر محصور نکردن محل دفن پسماند، نبود فضای سبز استاندارد، اعتراضات مردمی، دامداران و عابرین، اداره کل محیط زیست خواستار برخورد قانونی با این موضوع شد.

وی تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر طی اخطارهای کتبی به شهرداری و عدم رعایت ملاحظات زیست، شکواییه خود را به دادستانی شهرستان تقدیم و خواستار برخورد قانونی با عاملان تهدید علیه محیط زیست و بهداشت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به معرفی پیمانکاران شهرداری در بازیافت و پسماند به دادسرا، اضافه کرد: ضمن اخذ تعهدات کتبی از عاملان این اقدام نادرست و خلاف قواین محیط زیستی، این افراد موظف به رفع این معضل و مشکل تا پایان مدت تعیین شده شدند.

وی با اشاره به عدم رعایت موارد مندرج در تعهد نامه پس از سه بازدید سرزده، گفت: جایگاه دفن زباله، توسط یک دستگاه لودر با احداث خاکریز در مسیر ورودی محل دفن، مسدود و از هر گونه فعالیت ممانعت شد.

قلی نژاد تصریح کرد: شهرداری موظف است این جایگاه را به حالت استاندارد بر اساس ضوابط زیست محیطی که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت باشد تغییر هد.