به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع‌کمالی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی، اظهار کرد: اگر بپذیریم که رسانه به عنوان بخشی از جنگ ترکیبی دشمن عمل می‌کند، نوع نگاه و رویکرد ما به این حوزه نیز تغییر خواهد کرد.

وی با تبیین اهداف دشمن در جنگ رسانه‌ای افزود: امروز دشمن با سه هدف اصلی شامل ایجاد بدبینی نسبت به آینده نظام، بی‌اعتمادسازی نسبت به عملکرد مسئولان و القای ناامیدی در جامعه، فعالیت می‌کند و در این میان، رسانه‌ها به عنوان اثرگذارترین حلقه در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با انتقاد از ضعف در اطلاع‌رسانی برخی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: رسانه‌ها وظیفه دارند دستاوردهای نظام را به شکلی صحیح و هنرمندانه تبیین کنند، اما در برخی موارد، خود دستگاه‌ها در معرفی عملکردشان کوتاهی می‌کنند که این روند باید با تلاش جدی اصلاح شود.

سردار زارع‌کمالی ضمن قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای استان، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود ستادی با محوریت «خانه مطبوعات» و «روابط عمومی استانداری» تشکیل شود تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی به صورت هماهنگ، حرفه‌ای و اثرگذار به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: اجرای این پیشنهاد، علاوه بر ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های دولتی، منجر به آگاهی‌بخشی دقیق مردم از پیشرفت‌های استان خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت ملاحظات امنیتی در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌های نظامی و امنیتی، هماهنگی‌های لازم با روابط عمومی دستگاه‌های مربوطه باید صورت گیرد تا ضمن حفظ امنیت، جریان اطلاع‌رسانی دچار اختلال نشود.

وی در پایان بر ضرورت تعریف سازوکار مشخص برای اطلاع‌رسانی در شرایط ویژه و بحران تأکید کرد و یاد و خاطره فرماندهان شهید و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.