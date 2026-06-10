به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی و تعیین تکلیف پروژههای عمرانی اداره کل کتابخانههای لرستان بر ضرورت تقویت زیرساختهای حوزه فرهنگی استان بهویژه در حوزه کتابخانهها تأکید کرد.
باید تحرک ویژهای در زمینه اجرای پروژههای فرهنگی اتفاق بیفتد
وی با بیان اینکه زیرساختهای حوزه فرهنگ، بهویژه در بحث کتابخانهها نیازمند توجه ویژه است، تعیین تکلیف کتابخانههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد را ضروری عنوان کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: برای دستیابی به توسعه متوازن در عرصه فرهنگ باید به زیرساختهای این حوزه توجه کنیم.
پور علی، یادآور شد: جدول زیرساختهای فرهنگی استان نشان میدهد که باید تحرک ویژهای در زمینه اجرای پروژههای فرهنگی اتفاق بیفتد و این امر مستلزم این است که مجموعه استانداری و دستگاههای فرهنگی با جدیت بیشتری، پیگیر تعیین تکلیف این پروژهها باشند.
وی گفت: ازآنجاکه مخاطبین حوزه کتاب و کتابخوانی، جوانان و نوجوانان هستند و اقبال خوبی به استفاده از فضای کتابخانه وجود دارد، باید اقدامات لازم از نظر تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات لازم و ایجاد آرامش برای استفاده از کتابخانهها، در دستور کار قرار بگیرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، کرد: دستگاههای مجری هم بهویژه در حوزه مسائل احداث فرهنگی باید اقدام ویژهتری داشته باشند.
ضرورت تکمیل پروژههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در حوزه کتابخانهها
پور علی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجههای فرهنگی نیز، گفت: حوزه فرهنگ همانطور که در بودجه مورد بیمهری قرار گرفته، در زمینه اجرای پروژههای عمرانی نیز مورد بیمهری قرار میگیرد.
وی افزود: باید سهم حوزه فرهنگ، از اعتبارات استانی در شورای برنامهریزی و توسعه بهویژه در حوزههای سلامت، زنان، خانواده، فرهنگی و اجتماعی بهصورت عادلانه دیده شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: این شورا باید توجه ویژهای به این حوزه داشته باشد و بخش برنامهای و پروژهای این حوزه بهصورت ویژه، در نظر گرفته شود.
پور علی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در حوزه کتابخانههای استان، گفت: کتابخانه مرکزی خرمآباد، کتابخانه درجه یک دلفان، کتابخانه درجه یک کوهدشت، کتابخانه درجه یک دورود و سلسله از جمله این پروژهها هستند.
وی افزود: کتابخانه ازنا، کتابخانه درجه سه «گراب»، کتابخانه ویسیان و ساختمان پارک معلم خرمآباد هم از جمله پروژههای با پیشرفت بالا هستند که باید تحرک ویژه در بهرهبرداری از پروژههای حوزه کتابخانههای استان، ایجاد شود.
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