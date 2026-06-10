به گزارش خبرنگار مهر، میکاییل سلمانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی از جمله اقدامات ماندگار و اثرگذاری هستند که میتوانند در بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه نقشآفرین باشند.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور، ضرورت دارد برنامههای گسترده و مؤثری در حوزه فرهنگسازی و اطلاعرسانی، بهویژه در زمینه مدیریت مصرف انرژی و ترویج فرهنگ صرفهجویی اجرا شود.
فرماندار تاکستان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی این شهرستان خاطرنشان کرد: انجمنهای فرهنگی و هنری فعالی در تاکستان حضور دارند که با وجود برخی محدودیتها و مشکلات، اقدامات ارزشمندی را دنبال میکنند و لازم است از ظرفیت این انجمنها برای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی بهرهگیری شود.
سلمانی ادامه داد: حمایت از فعالیتهای فرهنگی نیازمند مشارکت و همراهی همه بخشهاست و در این میان میتوان از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی برای پشتیبانی از برنامههای فرهنگی استفاده کرد.
وی با تأکید بر حمایت از برنامههای فرهنگی شهرستان تصریح کرد: در کمیته برنامهریزی شهرستان نیز تلاش خواهیم کرد با رویکردی فرهنگی، از برنامهها و نیازهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت کرده و در زمینه تخصیص اعتبارات همکاری لازم را داشته باشیم.
فرماندار تاکستان ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و نهادهای مردمی، زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان بیش از پیش فراهم شود.
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