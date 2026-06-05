احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ۱۵ خرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران، نه صرفا یک مقطع زمانی، بلکه پارادایم استمرار نظام و عرصه‌ آزمون بقا و پویایی آن است.

وی افزود: اگر از منظر علوم سیاسی به وقایع این ماه بنگریم درخواهیم یافت که چگونه نظام اسلامی توانست از یک جریان انقلابی پرشور به یک ساختار نهادینه و پایدار در پرآشوب‌ترین منطقه جهان تبدیل شود.

مقدم، تصریح کرد: این قیام انفجاری گفتمانی بود که پیوند مبارک میان مرجعیت دینی و توده مردم را در بستر سیاست عین دیانت رقم زد.

وی با بیان اینکه ۱۵ خرداد نقطه جدایی جریان اصیل مذهبی از جریان‌های غرب‌گرا بود افزود: بذری که در آن روز کاشته شد، سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ منجر شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: در اهمیت این روز امام خمینی (ره) با تعبیری ژرف فرموده‌اند ۱۵ خرداد برای همیشه در تاریخ ما یک روز عزای عمومی برای مظلومان جهان و روز حماسه و فریاد است.

مقدم، در ادامه پیوند راهبردی میان قیام ۱۵ خرداد و رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد را ترسیم کرد و افزود: در حالی که بدخواهان نظام و تحلیل‌گران غربی در انتظار فروپاشی ساختار قدرت پس از رحلت امام خمینی (ره) بودند، ایران اسلامی بزرگ‌ترین آزمون بقای خود را با سربلندی پشت سر گذاشت.

این تحلیل‌گر سیاسی ادامه داد: نکته کلیدی در این گذار تاریخی فرآیند قانونی و هوشمندانه تعیین جانشین بود و درست پس از ارتحال ملکوتی امام راحل مجلس خبرگان رهبری در اقدامی قاطع و سریع ظرف کمتر از یک روز، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرد که این انتخاب هوشمندانه در واقع تضمین‌کننده ثبات کشور در دوران پس از جنگ و مدیریت چالش‌های پیش‌رو بود.

وی اظهار داشت:رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تبیین جایگاه قیام ۱۵ خرداد بر نقش حیاتی آن تأکید داشته و فرموده‌اند« پانزدهم خرداد سرآغاز نهضت اسلامی و روزی است که مردم ایران با تکیه بر ایمان و خلوص به میدان آمدند و راه خود را از استبداد جدا کردند. این روز، روز زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای گرانقدری است که برای اعتلای کلمه‌ حق و برافراشتن پرچم اسلام جان خود را فدا کردند.»

مقدم، بیان، داشت: تحلیل دقیق این دو رویداد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نظامی پویاست که توانسته است از یک ساختار متکی به فرد به یک نظام متکی به قانون و نهادهای قانونی مقتدر گذار کند.

دبیرحزب موتلفه اسلامی استان کرمان در پایان تأکید کرد: انقلاب اسلامی نه یک پروژه شکست‌خورده، بلکه یک فرآیند در حال تکامل است.

مقدم، افزود: خرداد ماه درس‌ نامه‌ای ماندگار است؛ درسی که به ما می‌آموزد برای حفظ یک انقلاب، هم باید شور قیامِ یوم‌الله ۱۵ خرداد را داشت و هم شعور نهادی ۱۴ خرداد را، و این ترکیب متوازن همان عاملی است که نظام را در برابر طوفان‌ها واکسینه کرده است.