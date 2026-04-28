به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاورد نشان می دهد دستگاه های رصد مغز پوشیدنی در آینده می توانند بدون باتری کار کنند.

محققان این سیستم را در فضای باز و شرایط تابستان با دمای بالای ۸۹.۶ درجه فارنهایت آزمایش کردند. این ابزار با جمع آوری انرژی از تفاضل دما بین بدن انسان و محیط اطرافش کار می کند. به این ترتیب نیازمند منبع برق خارجی یا جریان هوا برای انجام فرایند نیست.

سیستم های EEG فعالیت الکتریکی مغز را ردیابی می کنند و بیشتر اوقات برای رصد طولانی مدت در خدمات درمانی و تحقیقات استفاده می شوند. اما نسخه های بی سیم آن ممکن است در گذر زمان مقدار زیادی برق مصرف و عمر باتری، نگهداری و قابلیت عملیاتی آن را محدود کنند.

پژوهشگران دانشگاه اوزاکا با طراحی یک ساختار کم مصرف که میزان داده هایی که باید ثبتی و انتقالی را کاهش می دهد، کمک کردند دستگاه با مقدار اندکی انرژی برداشت شده، کار کند.

سیستم به جای ارسال مداوم سیگنال های کامل EEG، داده‌های امواج مغزی را به طور تصادفی کمتر از حد واقعی نمونه‌برداری می‌کند. سپس الگوریتمی در بخش دریافت کننده، سیگنال اصلی را از مجموعه داده کوچک تری بازسازی می کند. چنین تقاضای اندکی برای انرژی و حفظ کیفیت سیگنال قابل استفاده سبب می شود انتقال بی سیم EEG بدون باتری امکان پذیر شود.

«دایسوک کانموتو» مولف ارشد پژوهش در این باره می گوید: هدف بلند مدت ما ایجاد یک سیستم حسگری است که بتواند به طور نامحدود بدون نیاز به نگهداری، کار کند. یک سیستم انتقال بی سیم EEG بدون نیاز به منبع انرژی خارجی گامی مهم در جهت ایجاد فناوری های حسگری عملیاتی و بدون فرایندهای نگهداری است.

محققان این دستگاه را در شرایط واقعی در «اکسپو ۲۰۲۵» در اوزاکا آزمایش کردند. ابزار مذکور حتی در هوای گرم بیرون نیز با وجود اختلاف دمای اندک بین پوست و هوا، همچنان کار می کرد. اهمیت این امر از آنجاست که سیستم های ترموالکتریک به طور معمول هنگامیکه دمای محیط به نزدیک دمای بدن افزایش می یابد، برق کمتری تولید می کنند.