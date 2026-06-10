همدان باید حداقل ۲۰ هزار کشتی گیر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیرزاده ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت کشتی استان همدان اظهار کرد: کشتی در همدان بخشی از فرهنگ و هویت مردم این منطقه و یکی از قطبهای اصلی کشتی کشور است که باید برای بازگشت به روزهای اوج، برنامهریزی ویژهای داشته باشد.
وی با اشاره به آمار موجود در استان، وضعیت فعلی را هشداردهنده دانست و گفت: اینکه تنها ۶ هزار و ۵۰۰ کشتیگیر سازمانیافته در استانی با این پیشینه داریم، اصلاً کافی نیست و باید در استان همدان حداقل ۲۰ هزار کشتیگیر داشته باشیم و این آمار نشاندهنده یک زنگ خطر جدی است که باید همه مسئولان استان برای آن فکری کنند.
نایب رئیس فدراسیون کشتی حضور در لیگهای کشوری را ویترین کشتی دانست و افزود: مشکل اصلی ما در حال حاضر خلوت بودن سالنها است و حضور یک نماینده قدرتمند از همدان در لیگهای کشوری میتواند شور و نشاط را به سالنها برگرداند و تبلیغات خوبی برای جذب جوانان باشد.
وی افزود: فدراسیون در بخش پایه اقدامات خوبی انجام داده و با حضور مربیان توانمند بومی، به دنبال شکوفایی استعدادها و موتور محرک این جریان، حضور پررنگ در لیگهای معتبر است.
نصیر زاده با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه کشتی همدان نیروی انسانی و قهرمانان آن هستند، تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر اختلافسلیقهها باعث شده قهرمانان نتوانند زیر یک سقف برای اعتلای کشتی همدان جمع شوند.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه سازندگی، اتحاد و همدلی است، ادامه داد: باید دست همه بزرگان را بگیریم و فضای همدلی ایجاد کنیم تا کشتی همدان به جایگاه واقعی خود برسد.
نظر شما