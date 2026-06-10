کرمان میزبان رویدادی تاریخی در کشتی؛ جام تختی فصل نوینی را آغاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری مسابقات بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی با اشاره به میزبانی کرمان در چهل و ششمین دوره این مسابقات گفت: اگر چه تاکنون میزبانی‌های مختلفی از رویدادهای دیگر هم داشتیم، اما شاید هیچکدام به اندازه این رویداد بین المللی کشتی مهم نبودند.

وی افزود: ما تا کنون مسابقات جوانان کشتی و اردوهای ملی مختلفی را در استان کرمان میزبان بودیم و مسابقات هندبال را در ۳ بخش داشتیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان با اشاره به مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی گفت: در روزهای ۲۵ و ۲۶ مسابقات کشتی فرنگی را داریم و در ۲۸ و ۲۹ مسابقات کشتی آزاد را پیگیری می‌کنیم.

سلطانی، ادامه داد: یکی از نکات مهم درمورد این مسابقات این بوده که همیشه مسابقات کشتی فرنگی و آزاد در ۲ استان برگزار می شد، اما امسال این توفیق شد که توانستیم میزبانی هر ۲ رویداد را در کرمان بگیریم.

وی با اشاره به حضور کشورهای دیگر در این مسابقات اضافه کرد: کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و گرجستان نیز اعلام امادگی کردند که در این رویداد شرکت کنند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ کشتی گیر در این مسابقات شرکت می کنند که با توجه به اینکه انتخابی ۴ وزن کشتی آزاد و ۳ وزن کشتی فرنگی برگزار می‌شود می‌تواند جذابیت‌های مختلفی نیز داشته باشد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کرمان گفت: شاخص ترین کشتی مربوط به کشتی حسن یزدانی با امبرعلی آدرپیرا است که می‌تواند افراد زبادی را به سالن بیاورد.

سلطانی، با اشاره به حضور علاقه‌مندان این رشته افزود: پیش بینی ما این است که بسیاری از کشتی دوستان از استان های دیگر بیایند و برای ما بسیار قابل اهمیت است که بتوانیم کرمان را به سایرین بشناسیم.

وی ادامه داد: مسابقات بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی آغاز فصل نویی برای کرمان خواهد بود و امیدواریم با برگزاری این رویدادها به این سمت برویم که با پیدا کردن کمبودها، درصدد جبران آنها برویم.