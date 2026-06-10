به گزارش خبرگزاری مهر، اباذر کریمی پنابندانی اظهار کرد: پروژه طراحی و پیادهسازی سامانه هوشمند پایش و پیشبینی خرابی ترانسهای توزیع برق با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مرکز رشد این دانشگاه در حال اجراست.
وی افزود: اجرای این طرح بر عهده یک شرکت دانشبنیان بوده و در آن دادههای مختلف شبکه برق شامل اطلاعات مصرف مشترکان، سوابق تعمیرات تجهیزات، شرایط بهرهبرداری شبکه و دادههای حاصل از کنتورهای هوشمند مورد تحلیل قرار میگیرد.
عضو کمیسیون ملی هوش مصنوعی بیان کرد: هدف از اجرای این سامانه، شناسایی نشانههای اولیه خرابی در ترانسفورماتورها و پیشبینی بروز مشکلات احتمالی پیش از وقوع خاموشی است تا مدیران شبکه بتوانند اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.
وی با اشاره به روند جهانی تحول در مدیریت زیرساختهای انرژی تصریح کرد: بسیاری از شبکههای برق دنیا از رویکرد «تعمیر پس از خرابی» فاصله گرفته و به سمت «نگهداری پیشبینانه» حرکت کردهاند و بهرهگیری از هوش مصنوعی در این مسیر نقش کلیدی ایفا میکند.
کریمی ادامه داد: امروز داده یکی از مهمترین داراییهای صنعت برق محسوب میشود و تبدیل دادههای موجود به دانش قابل استفاده میتواند فرآیند تصمیمگیری در مدیریت شبکه را دقیقتر، سریعتر و کمهزینهتر کند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای نوین در زیرساختهای کشور گفت: ورود هوش مصنوعی به صنعت انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که شبکههای برق در سراسر جهان به سمت آن حرکت کردهاند.
عضو آکادمی علوم اروپا همچنین همکاری میان دانشگاه، صنعت و شرکتهای فناور را از عوامل موفقیت این پروژه دانست و افزود: شکلگیری این طرح نتیجه تعامل سازنده میان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، صنعت برق و شرکتهای دانشبنیان است.
کریمی خاطرنشان کرد: توسعه سامانههای هوشمند پیشبینی خرابی میتواند به کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر تجهیزات، کاهش خاموشیهای ناخواسته و بهبود برنامهریزی توسعه شبکه برق کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای موفق این پروژه در استان قزوین، زمینه توسعه راهکارهای مشابه در سایر استانهای کشور و دیگر بخشهای زیرساختی را فراهم سازد.
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