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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

جهاددانشگاهی به دنبال پیوند آموزش‌های مهارتی با بازار کار است

جهاددانشگاهی به دنبال پیوند آموزش‌های مهارتی با بازار کار است

شهرکرد - معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور  گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی، مهارتی و نوین از جمله آموزش هوش مصنوعی با هدف توانمندسازی نیروی انسانی در دستور کار جهاددانشگاهی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باصولی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شهرکرد اظهار کرد: جهاددانشگاهی طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، زمینه ارتقای توانمندی‌های شغلی افراد و ورود آنان به بازار کار را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده جهاددانشگاهی در حوزه آموزش افزود: این نهاد علاوه بر اجرای دوره‌های تخصصی، در حوزه آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌های مهارتی و برگزاری آزمون‌های استخدامی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور گفت: تنها در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آزمون‌های استخدامی برگزار شده توسط جهاددانشگاهی شرکت کردند و این آزمون‌ها در ۸۴ شهر کشور برگزار شد.

باصولی با بیان اینکه هدف اصلی دوره‌های آموزشی جهاددانشگاهی پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار است، تصریح کرد: یکی از چالش‌های موجود در کشور فاصله میان آموزش‌های آکادمیک و نیازهای تخصصی بازار کار است و جهاددانشگاهی تلاش می‌کند با طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی این فاصله را کاهش دهد.

وی با اشاره به همکاری‌های انجام شده با صنایع و دستگاه‌های اجرایی کشور افزود: برای نمونه در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مخابرات برای آموزش و تربیت تکنسین‌های مورد نیاز توسعه شبکه فیبر نوری منعقد شد و نیروهای آموزش‌دیده پس از طی دوره‌های تخصصی وارد بازار کار شدند.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور درباره لزوم کارورزی در دوره‌های آموزشی نیز گفت: در بسیاری از دوره‌های مهارتی، بخش عملی و کارورزی پیش‌بینی شده است و فراگیران برای دریافت گواهینامه باید این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی نظیر کمک‌پرستاری و برخی آموزش‌های فنی، حضور در محیط واقعی کار و گذراندن دوره‌های عملی بخشی از فرآیند آموزشی محسوب می‌شود و در طراحی دوره‌ها متناسب با نیاز بازار، این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.

باصولی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی آموزش‌ها خاطرنشان کرد: افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی باید از توانایی لازم برای ورود به محیط کار برخوردار باشند و در صورت وجود ضعف در فرآیند آموزش، این موضوع باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: استان‌ها می‌توانند با شناسایی نیازهای تخصصی خود در تدوین و طراحی دوره‌های آموزشی مشارکت داشته باشند و جهاددانشگاهی از این ظرفیت برای توسعه آموزش‌های متناسب با نیاز هر منطقه استفاده خواهد کرد.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این نهاد در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین موضوعات روز دنیا است و جهاددانشگاهی برنامه ویژه‌ای برای توسعه آموزش‌های مرتبط با این حوزه در دست اجرا دارد.

باصولی اظهار کرد: برخی واحدهای جهاددانشگاهی در زمینه آموزش هوش مصنوعی فعالیت‌های موفقی داشته‌اند و دوره‌های آموزشی مرتبط نیز تدوین و به واحدها ابلاغ شده است.

وی افزود: راه‌اندازی یک دپارتمان تخصصی و مرکز آموزش هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد و مطالعات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و تدوین استانداردهای آموزشی در حال انجام است.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور تصریح کرد: ارتقای سواد عمومی جامعه در زمینه هوش مصنوعی، آشنایی با کاربردهای این فناوری در حوزه‌هایی همچون پزشکی، کشاورزی و صنعت و همچنین آموزش‌های تخصصی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها است.

باصولی با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه آموزش‌های مهارتی گفت: این استان از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برخوردار است.

کد مطلب 6856308

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