به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باصولی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شهرکرد اظهار کرد: جهاددانشگاهی طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، زمینه ارتقای توانمندی‌های شغلی افراد و ورود آنان به بازار کار را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده جهاددانشگاهی در حوزه آموزش افزود: این نهاد علاوه بر اجرای دوره‌های تخصصی، در حوزه آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌های مهارتی و برگزاری آزمون‌های استخدامی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور گفت: تنها در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آزمون‌های استخدامی برگزار شده توسط جهاددانشگاهی شرکت کردند و این آزمون‌ها در ۸۴ شهر کشور برگزار شد.

باصولی با بیان اینکه هدف اصلی دوره‌های آموزشی جهاددانشگاهی پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار است، تصریح کرد: یکی از چالش‌های موجود در کشور فاصله میان آموزش‌های آکادمیک و نیازهای تخصصی بازار کار است و جهاددانشگاهی تلاش می‌کند با طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی این فاصله را کاهش دهد.

وی با اشاره به همکاری‌های انجام شده با صنایع و دستگاه‌های اجرایی کشور افزود: برای نمونه در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مخابرات برای آموزش و تربیت تکنسین‌های مورد نیاز توسعه شبکه فیبر نوری منعقد شد و نیروهای آموزش‌دیده پس از طی دوره‌های تخصصی وارد بازار کار شدند.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور درباره لزوم کارورزی در دوره‌های آموزشی نیز گفت: در بسیاری از دوره‌های مهارتی، بخش عملی و کارورزی پیش‌بینی شده است و فراگیران برای دریافت گواهینامه باید این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی نظیر کمک‌پرستاری و برخی آموزش‌های فنی، حضور در محیط واقعی کار و گذراندن دوره‌های عملی بخشی از فرآیند آموزشی محسوب می‌شود و در طراحی دوره‌ها متناسب با نیاز بازار، این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.

باصولی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی آموزش‌ها خاطرنشان کرد: افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی باید از توانایی لازم برای ورود به محیط کار برخوردار باشند و در صورت وجود ضعف در فرآیند آموزش، این موضوع باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: استان‌ها می‌توانند با شناسایی نیازهای تخصصی خود در تدوین و طراحی دوره‌های آموزشی مشارکت داشته باشند و جهاددانشگاهی از این ظرفیت برای توسعه آموزش‌های متناسب با نیاز هر منطقه استفاده خواهد کرد.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این نهاد در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین موضوعات روز دنیا است و جهاددانشگاهی برنامه ویژه‌ای برای توسعه آموزش‌های مرتبط با این حوزه در دست اجرا دارد.

باصولی اظهار کرد: برخی واحدهای جهاددانشگاهی در زمینه آموزش هوش مصنوعی فعالیت‌های موفقی داشته‌اند و دوره‌های آموزشی مرتبط نیز تدوین و به واحدها ابلاغ شده است.

وی افزود: راه‌اندازی یک دپارتمان تخصصی و مرکز آموزش هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد و مطالعات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و تدوین استانداردهای آموزشی در حال انجام است.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور تصریح کرد: ارتقای سواد عمومی جامعه در زمینه هوش مصنوعی، آشنایی با کاربردهای این فناوری در حوزه‌هایی همچون پزشکی، کشاورزی و صنعت و همچنین آموزش‌های تخصصی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها است.

باصولی با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه آموزش‌های مهارتی گفت: این استان از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برخوردار است.