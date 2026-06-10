روبات انسان نما فروشگاه ۲۴ ساعته را می گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، انتظار می رود این فروشگاه ۲۴ ساعته هم برای ساکنین و هم بازدیدکنندگان به چند زبان مختلف سرویس رسانی کند.

«پل چان» وزیر اقتصاد در وبلاگ هفتگی خود این طرح را توضیح داد و پروژه را بخشی از تلاش وسیع تر هنگ کنگ برای افزایش آگاهی عمومی درباره هوش مصنوعی و حمایت از کاربردهای عملی و مردم‌محور این فناوری دانست. فروشگاه مذکور توسط یک شرکت چینی توسعه یافته که در حوزه «هوش مصنوعی تجسم یافته» (embodied AI)متخصص است. راه اندازی فروشگاه مذکور در هنگ کنگ نخستین پروژه شرکت در خارج از چین به حساب می آید و چان آن را تاییدیه ای بر بازار آزاد این شهر و نقش آن به عنوان نمایشگاهی برای نوآوری جهانی توصیف کرد.

هوش مصنوعی تجسم یافته به نوعی از هوش مصنوعی اشاره دارد که داخل سیستم های فیزیکی از جمله روبات ها و وسایل نقلیه خودکار نصب شده است. این سیستم ها از حسگها برای خوانس محیط خود استفاده می کنند، لحظه ای تصمیم می گیرند و با دنیای واقعی تعامل برقرار می کنند.

فروشگاه مذکور با یک روبات انسان نما به نام «شیائوگای» فعالیت می کند که برای تعامل مستقیم با مشتریانی که به فروشگاه نزدیک می شوند، طراحی شده است. روبات مذکور می تواند گفتگوهایی دوستانه برقرار کند و از خرید داخل فضای فشرده خرده فروشی پشتیبانی کند.

این محل کسب وکار از یک فرمت کپسولی ۹ مترمربعی استفاده می کند که می توان آن را برای دسته بندی محصولات مختلف تنظیم کرد. براساس اطلاعات فراهم شده می توان در فروشگاه اسنک، کالاهای خلاقانه و حتی داروهای بدون نیاز به نسخه را برای فروش عرضه کرد.

این مدل مشابه فروشگاه «گلکسی اسپیس کپسول» در منطقه «هایدیان» پکن است. فروشگاه مذکور نخستین خرده فروشی جهان که توسط یک روبات انسان نما راهبری می شود، لقب گرفته و طبق گزارش ها از اوایل آگوست ۲۰۲۵ میلادی تاکنون روزانه به هزار مشتری سرویس ارائه کرده است.