۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

مستمری فروردین‌ماه مددجویان کمیته امداد با ارقام جدید واریز شد ‌

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز نخستین مستمری سال ۱۴۰۵ خبر داد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی با بیان اینکه حمایت از معیشت خانواده‌های تحت حمایت اولویت اصلی این نهاد است، اظهار کرد: مستمری فروردین‌ماه برای ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۹ خانوار تحت پوشش با اعمال ارقام جدید مصوب، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به جدول جدید پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه بودجه و اسناد بالادستی، سرانه مستمری ماهانه برای خانوارهای یک نفره ۲۱ میلیون ریال، خانوارهای دو نفره ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، خانوارهای سه نفره، ۴۲ میلیون ریال، خانوارهای چهار نفره ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال افزایش یافته و پرداخت شده است.

‌بحیرایی در پایان خاطرنشان کرد: این پرداخت‌ها با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر و بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی صورت گرفته است تا بخشی از هزینه‌های معیشتی جامعه هدف در آغاز سال جدید تأمین شود.

کد مطلب 6797159
محدثه رمضانعلی

    • فاطمه ابراهیمی IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      چرابرای من واریزنشده این اولین حقوقه مادونفریم امروزم ۲۱فروردین۱۴۰۵
    • فرزادبدرودی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      سلام وقت بخیرمن بهمن ماه ثبت نام وکارتم تموم شد چرا تا الان برام مستمری نمیاد کارت حسابم فعاله

