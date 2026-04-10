به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی با بیان اینکه حمایت از معیشت خانواده‌های تحت حمایت اولویت اصلی این نهاد است، اظهار کرد: مستمری فروردین‌ماه برای ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۹ خانوار تحت پوشش با اعمال ارقام جدید مصوب، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به جدول جدید پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه بودجه و اسناد بالادستی، سرانه مستمری ماهانه برای خانوارهای یک نفره ۲۱ میلیون ریال، خانوارهای دو نفره ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، خانوارهای سه نفره، ۴۲ میلیون ریال، خانوارهای چهار نفره ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال افزایش یافته و پرداخت شده است.

‌بحیرایی در پایان خاطرنشان کرد: این پرداخت‌ها با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر و بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی صورت گرفته است تا بخشی از هزینه‌های معیشتی جامعه هدف در آغاز سال جدید تأمین شود.