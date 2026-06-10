استاندار گیلان: هفته گذشته ۱۰۴ پرواز در فرودگاه رشت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم برقراری پرواز رشت - استانبول، اظهار کرد: استان گیلان از موقعیت ممتازی به لحاظ گردشگری در کشور برخوردار است.

وی افزود: متأسفانه به دلیل جنگ و تحریمی که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بر کشور تحمیل کردند، تعداد پروازها کاهش یافت اما خوشبختانه در چند هفته گذشته مجدداً با افزایش پرواز مواجه شدیم.

استاندار گیلان تصریح کرد: هفته گذشته ۹۰ پرواز داخلی به علاوه ۱۴ پرواز خارجی در فرودگاه سردار جنگل رشت انجام شد.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که از مزیت نسبی گردشگری استان گیلان برای افزایش گردشگر داخلی و خارجی استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: خوشبختانه پرواز به عراق از چند هفته گذشته برقرار شده، امروز پرواز استانبول ترکیه انجام شد و ظرف چند هفته آینده پرواز به ایروان (ارمنستان) و آستاراخان (روسیه) نیز انجام خواهد شد.

استاندار گیلان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که فرودگاه رشت بتواند خدمات گردشگری به استان‌های همجوار (گیلان، مازندران، قزوین، اردبیل) ارائه دهد تا مردم به جای سفر به فرودگاه امام، از فرودگاه رشت برای سفر به کشورهای همسایه استفاده کنند.

حق‌شناس در پایان ابراز امیدواری کرد: به زودی تعداد پروازهای فرودگاه رشت افزایش یابد و مردم گیلان بتوانند از مزایا و تسهیلات پروازی این فرودگاه برای سفرهای داخلی و خارجی بهره‌مند شوند.