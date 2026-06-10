اسفندیار: هنر سپر دفاعی جامعه در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیار بعد از ظهر چهارشنبه در مرحله نهایی و آیین پایانی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد با قدردانی از میزبانی استان زیبای چهارمحال و بختیاری از این رویداد معنوی، اظهار کرد: شعار ما در جشنواره‌های رضوی این است که ایران امام رضا تنها یک شعار نبوده بلکه یک حقیقت جغرافیایی تاریخی و فراتر از آن، یک حقیقت قلبی است.

معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به سیره رضوی برای عبور از تلاطم‌های روزگار هستیم، ادامه داد: بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) از مجموعه‌های عملیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که اکنون با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت به درختی تنومند بدل شده است و ۳۲ شاخه اصلی آن جای‌جای ایران، میوه معرفت و هنر را با عطر و بوی رضوی به ملت ایران تقدیم می‌کند.

اسفندیار بیان کرد: این بنیاد توانسته ۳۲ جشنواره ملی و بین‌المللی با موضوع سیره و معارف رضوی را برگزار کند که حکایت از یک شبکه‌سازی بزرگ فرهنگی است. این بنیاد توانسته فرهنگ رضوی را از صحن و سرای حرم مطهر به متن زندگی مردم و مراکز علمی و پژوهشی و هنری ببرد.

فرهنگ رضوی راه تنفس جامعه اسلامی است

وی فرهنگ رضوی را راه تنفس جامعه اسلامی دانست و گفت: زمانی که از ایران امام رضا (ع) سخن می‌گوییم یعنی تمام این مرز و بوم حریم حضرت است و هر قدمی برای اعتلای هنر دینی، جز خادمی معنوی آستان حضرت نیست.

معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: شعر شناسنامه فرهنگی ما ایرانیان است و در چهارمحال و بختیاری مشاعره تنها یک رقابت برای سنجش حافظه نیست بلکه نوعی ذکر دسته‌جمعی و بازتولید ارزش‌های انسانی است.

اسفندیار با اشاره با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و مریدان و شهیدانی که دل در گرو فرهنگ انقلاب داشتند، گفت: ایشان همواره بر این باور بودند که هنر اصیل به مردم نزدیک است، درد جامعه را می‌فهمد، کرامت انسان را پاس می‌دارد و در کنار حقیقت می‌ایستد. هنر متعهد، هنری زنده و خلاق و مردمی، مسئول و امیدآفرین است.

وی با تأکید بر اینکه هنرمند و شاعر نه فقط صاحب ذوق بلکه دارای رسالت است، اظهار کرد: هنرمند پرچمدار معنا است و شعر انقلاب نیز با همین نگاه خلق شد و بالید، از دل مردم برخاست و با آنان همراه شد و از ارزش‌های انقلاب و اسلام سخن گفت.

جشنواره مشاعره رضوی نسل جوان را با ریشه‌های فرهنگی آشنا می‌سازد

اسفندیار با تأکید بر اینکه جشنواره مشاعره رضوی نسل جوان را با ریشه‌های اصیل فرهنگی ایران آشنا می‌سازد، گفت: امسال این جشنواره نمی‌تواند نسبت به آنچه بر ایران گذشت بی‌تفاوت باشد، ما ماه‌های سختی را پشت سر گذاشتیم و جنایاتی را شاهد بودیم که وجدان هر انسانی را به درد آورد.

وی با تأکید بر اینکه جنگ رمضان آزمونی بزرگ برای بشریت بود، افزود: بیش از ۱۰۰ شب مردم با حضور در خیابان‌ها فریاد مظلومیت سر دادند و آنچه جامعه را از فروپاشی ناامیدی نجات داد، تاب‌آوری اجتماعی و بخش مهمی از این تاب‌آوری مدیون آموزه‌های مکتب امام خامنه‌ای شهید و توسل به اهل بیت (ع) است.

اسفندیار با اشاره به اینکه هنرمندان نیز در این عرصه حضور داشتند و هنرنمایی کردند، ادامه داد: هنرمندان با الهام از سیره امام رضا (ع) که امام گفتگو و ایستادگی در برابر ظلم بودند، به میدان آمدند و هفت جشنواره ملی رضوی را در استان‌های مختلف برپا کردند.

وی تصریح کرد: هنرمندان در این ۱۰۰ شب با هنر و کلام خود به مردم امید دادند و هنر رضوی به ما آموخت که در اوج سختی‌ها نباید به دشمن پشت کرد.

فعالیت‌های هنری در دوران جنگ و بحران یک سپر دفاعی است و هنر به جامعه قدرت می‌دهد تا در برابر فشارهای اقتصادی و هجمه‌های رسانه‌ای و روانی قد خم نکند لذا هنرمند رضوی سفیر آرامش و استقامت است.

هنرمند رضوی سفیر آرامش و استقامت است

اسفندیار تأکید کرد: ملت ایران در روزهای سخت جنگ بارها نشان دادند که ریشه‌های استقامتشان عمیق‌تر از فشارهای بیرونی و آسیب‌های روانی است. ما در جنگ رمضان و ۱۰۰ شب بعثت مردم در خیابان‌ها بار دیگر این حقیقت را دیدیم که جامعه مبتنی بر ایمان، ولایت و هویت ملی، فرهنگ عاشورایی و اهل بیتی در برابر سختی‌ها فرو نمی‌پاشد.

وی رمز ایستادگی ملت را ایمان دینی آنان دانست و گفت: پیوند عمیق مردم با رهبر و ولی فقیه، وحدت ملی و احساس تعلق به سرزمین، حضور آگاهانه و امیدوارانه خانواده‌ها در صحنه و نقش تعیین کننده فرهنگ و هنر از دیگر مولفه‌های تأثیرگذار در ایستادگی ملت مبعوث است.