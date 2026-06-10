نظارت بر تبلیغات در همه بسترهای انتشار بر عهده وزارت فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر جایگاه قانونی این وزارتخانه در حوزه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات در همه بسترهای انتشار در سراسر کشور، صیانت از حقوق مخاطبان و ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی را از مهمترین مأموریتهای مجموعه مدیریتی خود برشمرد.
آرش ظفری تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، سیاستگذاری، صدور مجوز، ساماندهی و نظارت عمومی بر فعالیتهای تبلیغاتی در چارچوب صلاحیتهای قانونی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این مسئولیت با رعایت وظایف و اختیارات دستگاههای تخصصی ذیربط اعمال میشود.
ظفری افزود: حوزه تبلیغات صرفاً محدود به آگهیهای تجاری نیست، بلکه طیف گستردهای از فعالیتهای معرفی، اطلاعرسانی، بازاریابی، ترویج کالاها و خدمات، توسعه و ترویج نشانهای تجاری (برندها) و سایر اشکال ارتباطات تبلیغاتی را دربر میگیرد.
وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان، ارتقای سلامت فضای اطلاعرسانی و جلوگیری از انتشار تبلیغات گمراهکننده انجام میشود، تأکید کرد: در حوزههای تخصصی از جمله سلامت، دارو، خدمات مالی، بیمه، آموزش و سایر موارد مشابه، هماهنگی و اخذ نظر مراجع قانونی و تخصصی ذیصلاح نیز مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی در ادامه با اشاره به آغاز مسابقات جام جهانی اظهار داشت: هرگونه تبلیغ، ترویج یا هدایت مخاطبان به فعالیتهای مبتنی بر قمار، شرطبندی، پیشبینی پولی نتایج مسابقات یا بهرهبرداری فریبنده از رویدادهای ورزشی، مغایر قوانین کشور بوده و در صورت مشاهده، مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به گسترش تبلیغات در فضای مجازی و ظهور شیوههای نوین جذب مخاطب اظهار داشت: یکی از اولویتهای نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رصد و مقابله با تبلیغات گمراهکننده در حوزه داراییهای دیجیتال، رمزارزها، سکوهای سرمایهگذاری فاقد مجوز و طرحهای مالی پرریسک است. هرگونه تبلیغ خدمات مالی، سرمایهگذاری و داراییهای دیجیتال باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت ضوابط مراجع قانونی ذیصلاح انجام شود و انتشار تبلیغات خلاف واقع یا فریبنده در این حوزهها میتواند موجب تضییع حقوق عمومی و خسارت به شهروندان شود.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی همچنین با اشاره به فعالیت برخی شبکههای ماهوارهای فارسیزبان خارج از کشور گفت: تبلیغ کالاها و خدمات در رسانهها و شبکههایی که خارج از چارچوب قوانین و نظام نظارتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، موجب محروم شدن مخاطبان از حقوق قانونی خود و امکان پیگیری تخلفات احتمالی میشود. از اینرو، تبلیغات منتشره در چنین بسترهایی از منظر ضوابط و مقررات تبلیغاتی کشور واجد اشکال بوده و در موارد مقرر در قوانین و مقررات، قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود.
ظفری با بیان اینکه تمامی رسانهها، بسترهای انتشار آگهی، سکوهای تبلیغاتی و فعالان این حوزه موظفاند فعالیتهای خود را در چارچوب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور و با رعایت الزامات اعلامی از سوی مراجع قانونی انجام دهند گفت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمامی صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی و آگهیدهندگان درخواست میکند برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و رعایت الزامات قانونی، از ظرفیت رسانهها و بسترهای تبلیغاتی دارای مجوز و تحت نظارت مراجع قانونی کشور استفاده کنند.
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