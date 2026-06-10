به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر چهارشنبه در خصوص بهره‌برداری از پروژه برج پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساحل جزیره خارگ اظهار کرد: برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در جزیره راهبردی خارگ، تنها افتتاح یک پروژه عمرانی نیست، بلکه تجلی اقتدار ملی، وحدت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی کشور است.

وی افزود: جزیره خارگ همواره نماد مقاومت، تلاش و غیرت مردمانی بوده که در سخت‌ترین شرایط، از دفاع مقدس تا امروز، نقش‌آفرین عرصه‌های مختلف اقتصادی و ملی بوده‌اند. این جزیره که قلب تپنده صادرات نفت ایران به شمار می‌رود، امروز نیز با برافراشته شدن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، پیام عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران، نماد هویت، باورهای دینی و آرمان‌های ملتی است که با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه ایثار توانسته‌اند از گردنه‌های دشوار عبور کنند و مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه دهند.

مظفری خاطرنشان کرد: نصب این پرچم در ساحل نیلگون خلیج فارس و در جزیره پرافتخار خارگ، یادآور رشادت‌های مردان و زنانی است که برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نام این سرزمین را با مقاومت و ایستادگی پیوند زدند.

وی ادامه داد: خارگ نه تنها در حوزه انرژی و اقتصاد، بلکه در صیانت از منافع ملی و پاسداری از کیان ایران اسلامی، جایگاهی ممتاز و ماندگار دارد و پرچم برافراشته جمهوری اسلامی در این جزیره، نماد استمرار این مسیر پرافتخار است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی در کنار توسعه عمرانی گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی در کنار تقویت زیرساخت‌های شهری، می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روحیه خودباوری، انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌های ملی و انقلابی به نسل‌های آینده باشد.

مظفری در پایان اظهار کرد: تا زمانی که این پرچم بر فراز آسمان خارگ در اهتزاز است، پیام ایستادگی، امید و اقتدار ملت ایران در پهنه خلیج فارس طنین‌انداز خواهد بود و مردم این دیار همچنان با همان روحیه وفاداری و مقاومت، در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی گام برخواهند داشت.