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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

برج پرچم ایران در ساحل خارگ به بهره‌برداری رسید

برج پرچم ایران در ساحل خارگ به بهره‌برداری رسید

بوشهر- آئین بهره‌برداری از پروژه برج پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساحل جزیره خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر چهارشنبه در خصوص بهره‌برداری از پروژه برج پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساحل جزیره خارگ اظهار کرد: برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در جزیره راهبردی خارگ، تنها افتتاح یک پروژه عمرانی نیست، بلکه تجلی اقتدار ملی، وحدت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی کشور است.

وی افزود: جزیره خارگ همواره نماد مقاومت، تلاش و غیرت مردمانی بوده که در سخت‌ترین شرایط، از دفاع مقدس تا امروز، نقش‌آفرین عرصه‌های مختلف اقتصادی و ملی بوده‌اند. این جزیره که قلب تپنده صادرات نفت ایران به شمار می‌رود، امروز نیز با برافراشته شدن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، پیام عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران، نماد هویت، باورهای دینی و آرمان‌های ملتی است که با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه ایثار توانسته‌اند از گردنه‌های دشوار عبور کنند و مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه دهند.

مظفری خاطرنشان کرد: نصب این پرچم در ساحل نیلگون خلیج فارس و در جزیره پرافتخار خارگ، یادآور رشادت‌های مردان و زنانی است که برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نام این سرزمین را با مقاومت و ایستادگی پیوند زدند.

وی ادامه داد: خارگ نه تنها در حوزه انرژی و اقتصاد، بلکه در صیانت از منافع ملی و پاسداری از کیان ایران اسلامی، جایگاهی ممتاز و ماندگار دارد و پرچم برافراشته جمهوری اسلامی در این جزیره، نماد استمرار این مسیر پرافتخار است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی در کنار توسعه عمرانی گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی در کنار تقویت زیرساخت‌های شهری، می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روحیه خودباوری، انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌های ملی و انقلابی به نسل‌های آینده باشد.

مظفری در پایان اظهار کرد: تا زمانی که این پرچم بر فراز آسمان خارگ در اهتزاز است، پیام ایستادگی، امید و اقتدار ملت ایران در پهنه خلیج فارس طنین‌انداز خواهد بود و مردم این دیار همچنان با همان روحیه وفاداری و مقاومت، در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی گام برخواهند داشت.

کد مطلب 6856468

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