۵۱ درصد عملکرد شبکه بانکی در نهضت ملی متعلق به بانک مسکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در جمع مدیران و کارکنان مدیریت شعب قزوین با اشاره به سهم ۵۱ درصدی این بانک از تامین مالی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی، بر نقش محوری بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن تاکید کرد.

وی در این گردهمایی با اشاره به شرایط خاص کشور در پی تجاوزات آمریکایی – صهیونیستی اظهار داشت: وقایع اخیر نشان داد ملت ایران با اتکا به ایمان، انسجام و مقاومت می‌تواند بر پیچیده‌ترین تهدیدها غلبه کند و امروز جهان دریافته است که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در برابر اراده ملت ایران ناچار به عقب‌نشینی شده است.

خورسندیان افزود: در چنین شرایطی، کارکنان شبکه بانکی، سربازان خط مقدم حوزه مالی کشور هستند و هر اندازه وظایف خود را با تعهد، انصاف، وجدان و کارآمدی بیشتری انجام دهند، زمینه توسعه و تعالی کشور فراهم خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن با قدردانی از عملکرد کارکنان این بانک در شرایط بحرانی اظهار داشت: شبکه بانکی به ویژه بانک مسکن در روزهای سخت جنگ عملکرد مطلوبی داشت و در استان‌هایی مانند قزوین و سایر مناطق کشور نه تنها هیچ‌گونه اختلال جدی در ارائه خدمات مشاهده نشد، بلکه مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف گردید.

وی افزود: پایداری خدمات بانک مسکن در شرایط خاص اخیر، آزمون موفقی برای این مجموعه بود و توانستیم خدمت‌رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دهیم.

دکتر خورسندیان با اشاره به وضعیت مالی بانک مسکن گفت: در سال گذشته، ناترازی بانک تا آذرماه سال گذشته، به ۱۳۶ همت رسیده بود که البته بخش قابل توجهی از آن نیز ناشی از عمل به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های محوله در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود. خوشبختانه با تلاش جمعی این رقم به ۴۵ همت در پایان اردیبهشت امسال رسید که دستاوردی مهم در مسیر بهبود شاخص‌های مالی محسوب می‌شود.

تاکنون ۱۵۲ همت تسهیلات‌ سهم‌الشرکه پرداخت کرده‌ایم

وی ادامه داد: از سویی، بانک مسکن علیرغم محدودیت منابع، توانست ۵۱ درصد از کل عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه تأمین مالی نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص دهد، در حالی که سهم سایر بانک‌ها در مجموع ۴۹ درصد بوده است.

دکتر خورسندیان گفت: تاکنون قرارداد تامین مالی ۳۹۳ هزار واحد مسکونی به ارزش حدود ۱۹۲ همت منعقد شده و بیش از ۱۸۳ هزار واحد نیز به فروش اقساطی رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: در حوزه پرداخت سهم‌الشرکه پروژه‌ها نیز با پرداخت ۱۵۲ همت عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم که بیانگر نقش محوری بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن است.

بانک مسکن ۲۳۳۸ فقره وام ودیعه جنگ رمضان پرداخت کرد

دکتر خورسندیان با اشاره به حمایت‌های بانک مسکن از آسیب‌دیدگان جنگ اخیر گفت: تاکنون برای ۲۳۳۸ واحد آسیب‌دیده، ظرف فرایندکاری کمتر از سه روز، تسهیلات ودیعه اسکان موقت پرداخت شده که سهم استان قزوین از این تعداد حدود ۲۷ فقره بوده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های جدید در حوزه مسکن استیجاری خبر داد و گفت: در قالب همکاری با وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن در تهران برای یک‌هزار و ۲۰۰ واحد استیجاری آمادگی لازم را فراهم کرده و بخشی از تعهدات این حوزه از طریق تهاتر اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به فضای رقابتی شبکه بانکی کشور گفت: بانک مسکن برای بازگشت به جایگاه شایسته خود مسیر دشوار اما روشنی پیش رو دارد و باید با به‌روزرسانی خدمات، توسعه محصولات جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، جایگاه خود را در نظام بانکی کشور ارتقا دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات بخشی از مشکلات برطرف شده و برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیز کمیته‌های تخصصی تشکیل شده تا راهکارهای مؤثر برای ارتقای رفاه همکاران ارائه شود.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک مسکن با ۸۷ سابقه فعالیت و نقش‌آفرینی مؤثر در تأمین مالی بخش مسکن کشور، شایسته شرایطی بهتر است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مسیر رشد و توسعه این بانک با جدیت دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حضور در گلزار شهدا، بازدید از پروژه های ۴۶۲ واحدی لشگر ۱۶ زرهی شهر محمدیه و ۶۷۲ واحدی صامکو شهر مهرگان و بازدید از شعبه در حال احداث بانک مسکن در شهر مهرگان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه مدیرعامل بانک مسکن کشور به قزوین است.