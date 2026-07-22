مسئولیت اجتماعی در بانک مسکن؛ از حمایت معیشتی تا توسعه انرژی پاک

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت اجتماعی دیگر تنها یک مفهوم اخلاقی یا یک فعالیت جانبی برای بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه به یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی، تبدیل شده است. امروز از بانک‌ها انتظار می‌رود علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در تجهیز و تخصیص منابع مالی، در حل مسائل اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حفاظت از محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز نقش‌آفرینی کنند. در چنین شرایطی، عملکرد بانک‌ها تنها با میزان سودآوری یا حجم تسهیلات پرداختی سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری آنها در توسعه پایدار و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز به یکی از معیارهای مهم ارزیابی تبدیل شده است.

در همین چارچوب، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه تأمین مالی مسکن، طی سال‌های اخیر تلاش کرده دامنه مسئولیت اجتماعی خود را از حوزه‌های صرفاً بانکی فراتر برده و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و حمایتی حضور مؤثری داشته باشد. مجموعه اقداماتی که از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و حوادث طبیعی تا مدرسه‌سازی، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از مراکز درمانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد این بانک مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از مأموریت توسعه‌ای خود تعریف کرده است.

مسئولیت اجتماعی؛ از حمایت معیشتی تا توسعه پایدار

یکی از مهم‌ترین محورهای مسئولیت اجتماعی بانک مسکن در سال جاری، ورود عملیاتی به حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش ناترازی برق و ضرورت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به یکی از اولویت‌های توسعه کشور تبدیل شده است.

در این راستا، بانک مسکن علاوه بر همراهی با سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی‌های پاک، برنامه تأمین برق مصرفی خود از طریق راه‌اندازی ۲۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۷۸۹ کیلووات را در سال ۱۴۰۴ دنبال می‌کند؛ اقدامی که نسبت به سال قبل رشدی حدود ۳۰ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین این بانک با تأمین مالی و پرداخت تسهیلات برای نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی خانگی، تلاش کرده علاوه بر توسعه تولید برق پاک، زمینه مشارکت خانوارها در تولید انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق کشور را نیز فراهم کند.

این اقدامات همزمان با همکاری بانک مسکن و صندوق توسعه ملی برای مشارکت در اجرای طرح‌های بزرگ توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی در این بانک تنها به اقدامات حمایتی محدود نشده و به حوزه توسعه زیرساخت‌های ملی نیز گسترش یافته است؛ رویکردی که علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، می‌تواند آثار اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

حمایت از اقشار آسیب‌دیده؛ مسئولیت اجتماعی در میدان عمل

بخش دیگری از مسئولیت اجتماعی بانک مسکن به حمایت مستقیم از خانوارهایی اختصاص دارد که در نتیجه جنگ یا حوادث طبیعی با خسارت‌های مالی و معیشتی مواجه شده‌اند.

در همین راستا، بانک مسکن طی خرداد و تیرماه سال جاری جرایم بیش از ۶۸۰ هزار فقره قرارداد تسهیلاتی را مشمول بخشودگی قرار داد و همزمان برنامه‌ریزی لازم برای اجرای بخشودگی جرایم مرتبط با تسهیلات آسیب‌دیدگان جنگ رمضان را نیز در دستور کار قرار داد.

همچنین این بانک با اختصاص تسهیلات حمایتی ویژه به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تلاش کرد بخشی از مشکلات خانوارهایی را که منازل یا محل زندگی آنان دچار خسارت شده بود، جبران کند.

در همین چارچوب، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده، اختصاص دو همت منابع مالی برای اسکان موقت، تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، بخشی از اقدامات حمایتی این بانک در مدیریت بحران محسوب می‌شود.

در کنار این اقدامات، مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک مسکن با حضور مستمر در شعب، نظارت میدانی بر روند خدمت‌رسانی، فعال نگه داشتن شعب کشیک، افزایش ظرفیت خدمات الکترونیکی و تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت‌های استانی، تلاش کردند خدمات بانکی حتی در شرایط بحرانی نیز بدون وقفه ادامه یابد.

مدرسه‌سازی، درمان و آزادی زندانیان؛ ابعاد دیگر مسئولیت اجتماعی

کارنامه مسئولیت اجتماعی بانک مسکن تنها به حمایت‌های مالی محدود نمی‌شود. این بانک طی سال‌های گذشته در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه نیز حضور فعالی داشته است.

بر اساس آمارهای اعلام شده، بانک مسکن تاکنون در تکمیل و احداث ۲۹ مدرسه در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور با نام شهدای بانک مسکن مشارکت کرده است؛ اقدامی که در کنار توسعه زیرساخت‌های آموزشی، به گسترش عدالت آموزشی نیز کمک کرده است.

از سوی دیگر، مشارکت در تکمیل و ساخت مراکز درمانی و بهداشتی، حمایت از پروژه‌های سلامت‌محور و همچنین آزادی ۱۳۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد، از دیگر برنامه‌هایی است که در چارچوب مسئولیت اجتماعی این بانک اجرا شده و نشان می‌دهد دامنه فعالیت‌های اجتماعی بانک مسکن طی سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی توسعه یافته است.

این اقدامات در کنار امهال مطالبات آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه، حمایت از خانوارهای خسارت‌دیده و اجرای طرح‌های حمایتی، تصویری از رویکردی ارائه می‌دهد که تلاش دارد مسئولیت اجتماعی را به بخشی از مأموریت توسعه‌ای بانک تبدیل کند.

فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی؛ مسئولیت اجتماعی فراتر از خدمات بانکی

یکی دیگر از ابعاد مسئولیت اجتماعی بانک مسکن، حضور در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی است. در همین راستا، این بانک طی سال‌های اخیر در اجرای طرح‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مشارکت داشته که یکی از شاخص‌ترین آنها برگزاری جشنواره «نخستین واژه آب» در استان لرستان است.

این جشنواره با همکاری شرکت آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن‌های مردم‌نهاد و با حمایت بانک مسکن برگزار شد و بیش از ۶ هزار اثر دانش‌آموزی در آن به رقابت پرداختند. هدف اصلی این رویداد، ارتقای سواد آبی، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب و افزایش مسئولیت‌پذیری نسل آینده در قبال منابع طبیعی بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک مسکن، مسئولیت اجتماعی را صرفاً در قالب کمک‌های مالی تعریف نکرده و به سرمایه‌گذاری بر آموزش و فرهنگ نیز توجه دارد.

در پایان می‌توان گفت بانک مسکن در سال‌های اخیر با گسترش دامنه مسئولیت اجتماعی، از حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و بلایای طبیعی تا مدرسه‌سازی، آزادی زندانیان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل خدمات بانکی، تلاش کرده است نقش خود را فراتر از یک بانک تخصصی ایفا کند.