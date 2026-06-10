جشنواره مشاعره رضوی در شهرکرد به ایستگاه پایانی رسید 

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی و آیین پایانی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.

شهرام فرجی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و قائد شهید انقلاب و همه شهدای والامقام و با اشاره به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری از چهارمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی، اظهار کرد: این جشنواره یکی از درخشان‌ترین رویدادهای فرهنگی هنری و در پیوند با معنویت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ایران اسلامی مزین به وجود مقدس امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) است، ادامه داد: در این راستا از دیرباز آثار فاخری با محوریت آن حضرت تولید و این میراث ماندگار منتج به برپایی نظیر این رویدادها شده است.

فرجی به ۳۰ جشنواره مختلف با موضوع رضوی در کشور اشاره و بیان کرد: امسال هم افتخار میزبانی از چهاردهمین دوره جشنواره مشاعره رضوی نصیب بام ایران شده است که امروز شاهد آیین پایانی آن هستیم.

وی برپایی این دست جشنواره‌ها را فرصتی برای هنرنمایی و ابراز وجود ادیبان و هنرمندان استانی و کشوری دانست و توضیح داد: استان چهارمحال و بختیاری خاستگاه ادبیات و شعر آیینی بوده و نام شاعران بنامی در تاریخ این خطه ثبت شده است و این راه ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان در سال‌های گذشته میزبانی بخش کودک و نوجوان و نیز کتاب جشنواره رضوی را بر عهده داشته است، یادآور شد: امید است با برگزاری نظیر این جشنواره‌های معنوی، نسل جوان را با ادبیات فارسی و فرهنگ دینی غنی آشنا کنیم.

فرجی تصریح کرد: جشنواره رضوی اخیراً به ریل اولیه بازگشته و در اولویت قرار گرفته است که امسال به فضل الهی این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در جای‌جای ایران اسلامی برگزار می‌شود.

چهارمحال و بختیاری ظرفیت میزبانی از جشنواره شعر رضوی را دارد

در ادامه، وحید برزگر، دبیر تخصصی چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در خصوص ساز و کار برگزاری این رویداد در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این استان، استان شعر است و یکی از پایگاه‌های شعر کشور بی‌شک این استان است چرا که بهترین شاعران را دارد که در جشنواره‌های مختلف برگزیده می‌شوند.

شاعر آیینی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دیار از دیرباز مهد شاعران خوبی بوده است، ادامه داد: اولین شاعر این سرزمین یعنی «مقبل قهفرخی» متعلق به دوران تیموری است و اولین شعر این شاعر نیز یک قطعه آیینی عاشورایی بوده است لذا ادبیات آیینی در این استان ریشه دارد.

برزگر با تأکید بر اینکه استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت میزبانی از جشنواره شعر رضوی را دارد، افزود: برنامه‌های بین‌المللی امام رضایی که عمومأ در دهه کرامت برپا می‌شود سختی‌های خود را دارد اما برخی بخش‌ها همچون مشاعره و تئاتر به مراتب دشوارتر است.

دبیر تخصصی چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی یادآور شد: چند مرحله برای گزینش آثار پیش‌بینی کردیم و از حدود ۱۷۰ نفر نصف شرکت‌کنندگان از دور رقابت خارج شدند. با توجه به شرایط جنگی و مشکلات اینترنت، مشکلات عدیده برای برپایی جشنواره در بستر مجازی وجود داشت و کارمان را سخت کرده بود.

برزگر بیان کرد: در مقوله انتخاب داوران نیز فرآیند دشواری را طی کردیم و رویکرد ما، نیروسازی در عرصه داوری برای سال‌های آینده بود که به فضل الهی محقق شد.

وی در خصوص اهم برنامه‌های میزبانی استان از اختتامیه جشنواره مشاعره رضوی در شهرکرد، گفت: برپایی کارگاه شعرخوانی و مشاعره ویژه کودکان، برپایی نشست‌های صمیمانه با داوران، تبادل فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری و دیگر استان‌ها از مهم‌ترین تمهیدات این رویداد دو روزه با حضور شرکت‌کنندگان از سراسر کشور بوده است.

یادآور می‌شود، در این آیین از کتاب «شبستان شوق» برگزیده اشعار رضوی شاعران چهارمحال و بختیاری به کوشش وحید برزگر قهفرخی رونمایی شد.

تجلیل از غضنفر برزگر قهفرخی به عنوان شاعر آیینی، عبدالمحمد ظفری هنرمند نقاش و علی مولوی وردنجانی هنرمند شبیه‌خوان سه چهره فرهیخته و پیشکسوت نیز از بخش‌های دیگر این آیین بود.