مراسم گرامیداشت سرداران شهید و شهدای اقتدار ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سرداران شهید و شهدای اقتدار ایران همزمان با نخستین سالگرد آغاز دفاع مقدس دوم موسوم به جنگ ۱۲ روزه، امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در مقبرةالشهدای شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
این مراسم باشکوه به منظور پاسداشت یاد و خاطره تعدادی از سرداران والامقام دفاع مقدس شامل شهیدان «محمد باقری»، «حسین سلامی»، «امیرعلی حاجیزاده»، «محمد کاظمی»، «محمدحسین ربانی»، «غلامرضا محرابی»، «فضلالله نوذری»، «محمدحسن محققی»، «محمود باقری» و «محمدسعید ایزدی» از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد.
حضور پرشور اقشار مختلف مردم
این آیین با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، همرزمان و رزمندگان دفاع مقدس، فرماندهان عالیرتبه نظامی و اقشار مختلف مردم شهیدپرور برگزار گردید.
شرکتکنندگان با ادای احترام به مقام والای شهدا، یاد و خاطره فداکاریهای این سرداران دلاور را که در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه جان خود را در راه دفاع از اقتدار و امنیت ایران اسلامی فدا کردند، گرامی داشتند.
این مراسم بار دیگر نشان از روحیه ایثارگری و مقاومت در میان ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارد.
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