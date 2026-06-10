به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال)، از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، تردد تمامی وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع شده و این محور به‌منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های لاسم و رینه مشاهده می‌شود و محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند در هر دو مسیر رفت و برگشت دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور خاطرنشان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ رشت محدوده شهر رودبار سنگین است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع شهید بابایی، پیچ‌های جاجرود و همچنین محدوده شهر بومهن در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است و در سایر محورهای کشور تردد به‌صورت روان جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت اشاره کرد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، مهرویلا تا پل حصارک و همچنین محدوده‌های پل کردان و هشتگرد ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی تصریح کرد: محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، آزادراه قم ـ تهران محدوده عوارضی تهران و آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل احمدآبادمستوفی تا نسیم‌شهر نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری به محورهای پرتردد شمال کشور خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس راهور دریافت کنند.