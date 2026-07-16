ترافیک جاده چالوس روان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راهوشهرسازی، مرکز مدیریت راههای کشور، وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را را تشریح کرد.
بر اساس دادههای سامانههای هوشمند حملونقل، ترافیک در محور هراز (مسیر شمال به جنوب) محدوده کلرد و در محور فیروزکوه (مسیر جنوب به شمال) محدوده گیلاوند سنگین گزارش شده است.
همچنین در آزادراه تهران – پردیس در محدوده تونل شماره ۴ و محور قدیم تهران – بومهن محدوده جاجرود، تردد خودروها با کندی و بار ترافیکی سنگین همراه است.
برپایه این گزارش، تردد در محورهای چالوس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت (در هر دو مسیر رفت و برگشت)، همچنین محور هراز (مسیر جنوب به شمال) و محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) بهصورت روان جریان دارد.
طبق اعلام مرکز مدیریت راهها، تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در آنها بدون محدودیت آبوهوایی در جریان است.
وضعیت ترافیکی سایر محورها
بر اساس این گزارش، در آزادراه قزوین – کرج محدوده حصارک، و همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری و محدوده گلشهر تا حصارک، ترافیک سنگین مشاهده میشود.
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