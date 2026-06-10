به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور اعلام کرد: بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در مرکز و جنوب اردبیل، شمال آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات و دامنههای استانهای گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، تهران، البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در مناطق مستعد، تگرگ دور از انتظار نیست.
این شرایط جوی روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، مرکز و جنوب اردبیل، نیمه شرقی و شمال آذربایجان شرقی، همچنین دامنهها و ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، مازندران و گیلان تداوم خواهد داشت و روز جمعه (۲۲ خرداد) نیز در شمال آذربایجان غربی و شمال و شرق آذربایجان شرقی ادامه مییابد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط میتواند منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و بخش کشاورزی شود.
در همین راستا، سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، بازگشایی دهانه پلها و کانالها توسط راهداری، آمادهباش شهرداریها برای پاکسازی مسیرهای آبرو، و رعایت احتیاط در تردد و عدم توقف خودروها در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده توصیه کرده است.
رگبار، رعد و برق و باد شدید در ۱۳ استان
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی تا روز شنبه در ۱۳ استان کشور اعلام کرد: بر این اساس، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، تهران، البرز، قزوین و زنجان و روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال سمنان، مازندران، گیلان، گلستان، تهران، قزوین، زنجان و البرز پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، تداوم این شرایط جوی روز جمعه (۲۲ خرداد) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان و همچنین در ارتفاعات و دامنههای استانهای مازندران، گیلان، تهران و البرز و روز شنبه (۲۳ خرداد) نیز در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات و دامنههای گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی هشدار داده است که در این شرایط، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.
بر همین اساس، سازمان هواشناسی نسبت به عدم توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برونشهری، رعایت احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و کشاورزی از جمله خودداری از سمپاشی و محلولپاشی باغات، پرهیز از فعالیتهای طبیعتگردی و همچنین آمادگی دستگاههای امدادی و شهرداریها توصیه کرده است.
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