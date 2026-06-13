به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، بررسی دادههای دمایی ایستگاههای هواشناسی استان در صبح شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که شرایط جوی در نقاط مختلف گلستان با اختلاف دمای قابل توجهی همراه بوده است.
طبق این گزارش، علیآبادکتول با ثبت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در ساعات ابتدایی صبح امروز بود. همچنین ایستگاههای هاشمآباد، کارکنده و کردکوی نیز دمای ۲۰ درجه را تجربه کردند، در حالی که کمینه دمای پارک ملی گلستان به ۱۸ درجه سانتیگراد رسید.
در مقابل، اینچهبرون با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهر استان شناخته شد و اختلاف محسوس دمایی میان مناطق مختلف گلستان را به نمایش گذاشت.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز ۲۱ درجه سانتیگراد ثبت شد و پیشبینی میشود دمای این شهر در گرمترین ساعت روز به ۳۲ درجه سانتیگراد برسد.
کمینه دمای ثبتشده در سایر شهرستانها و ایستگاههای هواشناسی استان نیز شامل آققلا ۲۲ درجه، بندرگز ۲۱ درجه، بندرترکمن ۲۳ درجه، کلاله ۲۲ درجه، گنبدکاووس ۲۳ درجه، مراوهتپه ۲۲ درجه، مینودشت ۲۳ درجه، گمیشان ۲۳ درجه و انبارالوم ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.
کارشناسان هواشناسی با اشاره به تداوم هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق استان، از شهروندان خواستند در ساعات گرم روز ضمن مدیریت مصرف آب و انرژی، توصیههای ایمنی و بهداشتی مرتبط با گرما را نیز رعایت کنند.
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