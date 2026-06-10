خزایی پور: محلات پایتخت گل ایران و نماد شکوفایی گردشگری و اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزاییپور، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی گل و چهارمین نکوداشت روز محلات که در بوستان سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: این شهرستان سرزمین آفتاب، در حوزههای گردشگری و اقتصادی منحصر به فرد است و آنچه محلات را از دیگر مناطق متمایز میکند، برخورداری از جاذبههای طبیعی و خدادادی فراوان است که بهعنوان موهبتی الهی به این سرزمین عطا شده است.
وی با بیان اینکه زیبایی از صفات الهی است، افزود: خداوند متعال این نعمت بزرگ را به مردم محلات ارزانی داشته و گل بهعنوان نماد زیبایی، جایگاه ویژهای در این شهرستان دارد و امروز افتخار داریم بار دیگر در روز ملی گل میزبان مردم و علاقهمندان به زیباییهای طبیعی و ظرفیتهای کمنظیر محلات باشیم.
فرماندار شهرستان محلات با اشاره به ظرفیتهای شاخص این شهرستان تصریح کرد: محلات به واسطه تولید و تکثیر گلهای زینتی، عنوان پایتخت گل ایران را به خود اختصاص داده است، همچنین این شهرستان در حوزه سنگهای تزئینی به عنوان پایتخت سنگ ایران شناخته میشود و در زمینه تولید و صادرات ماهیان زینتی نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.
خزاییپور ادامه داد: صنعت دندانسازی نیز از دیگر ظرفیتهای برجسته محلات است که نشاندهنده هنر، تخصص و توانمندی مردم این منطقه است و مجموعه این ظرفیتها موجب شده است که همواره قدردان نعمتها و موهبتهای الهی باشیم.
وی با اشاره به جاذبههای طبیعی شهرستان محلات گفت: چشمههای خروشان و زلال سرچشمه، چشمه آب گرم محلات و ظرفیتهای گردشگری سلامت از جمله نعمتهای ارزشمندی هستند که خداوند متعال به این شهرستان عطا کرده و زمینه توسعه گردشگری را فراهم آورده است.
فرماندار شهرستان محلات با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری و ایثار شهدای گرانقدر است و شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم، امنیت، سلامت و شهدای جنگ تحمیلی، سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و این شهرستان نیز با تقدیم شهدای والامقام، سهمی ماندگار در پاسداری از ارزشهای نظام اسلامی داشته است.
وی بیان کرد: برگزاری روز ملی گل و چهارمین نکوداشت روز محلات فرصتی برای تجلیل از فعالان این عرصه و معرفی توانمندیهای شهرستان است که نقش مؤثری در رونق تولید دارند.
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