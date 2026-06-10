کتانفروش: محلات در صف ثبت جهانی «پایتخت گل ایران» در راهِ ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کتانفروش، ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی گل و چهارمین نکوداشت روز محلات که در بوستان سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: نام «روز ملی گل» بهدرستی برازنده شهر محلات است چرا که این شهرستان علاوه بر برخورداری از تولیدکنندگان توانمند و متخصص، از جایگاه علمی و فنی ویژهای نیز در کشور برخوردار است.
وی افزود: همچنین وجود پژوهشکده گل و گیاهان زینتی بهعنوان یکی از مراکز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، شهرستان محلات را به محور هدایت علمی و فنی تولیدات زینتی کشور تبدیل کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: زمامی که یک شهرستان فرماندهی علمی و تخصصی بخشی از اقتصاد کشور را بر عهده دارد، شایستگی آن را دارد که عنوان پایتخت آن محصول را نیز به خود اختصاص دهد.
کتانفروش با تأکید بر نقش سرمایه انسانی و پیشکسوتان این حوزه تصریح کرد: حضور تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان برجسته صنعت گل و گیاه در محلات که در سطح کشور از چهرههای شاخص و کمنظیر این بخش به شمار میروند، زمینهساز ارائه پیشنهاد رسمی انتخاب محلات بهعنوان پایتخت گل کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شده است.
وی بیان کرد: این پیشنهاد در سال گذشته مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و در ادامه، بهمنظور رعایت حقوق مالکیت معنوی، برای بررسی نهایی به کمیسیون مربوطه در ژنو ارسال شده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده از سوی دفاتر امور بینالملل وزارت جهاد کشاورزی و همراهی نمایندگان مجلس، روند ثبت این عنوان هرچه سریعتر به نتیجه برسد و عنوان «پایتخت گل» بهصورت رسمی به شهرستان محلات اختصاص یابد.
کتانفروش بیان کرد: کسب این عنوان نهتنها افتخاری برای شهرستان محلات، بلکه مایه مباهات استان مرکزی خواهد بود، چرا که تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی سهم مهمی در اقتصاد استان و کشور دارند.
نظر شما