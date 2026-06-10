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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

جلالی: سالانه ۱۵۰ میلیون شاخه گل در محلات تولید می‌شود

جلالی: سالانه ۱۵۰ میلیون شاخه گل در محلات تولید می‌شود

محلات- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: محلات با در اختیار داشتن ۷۰۰ واحد تولیدی تولید سالانه ۱۵۰ میلیون شاخه گل، همچنان با اقتدار به عنوان «پایتخت گل ایران» مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی گل و چهارمین نکوداشت روز محلات که در بوستان سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: این شهرستان به عنوان پایتخت گل ایران و شهری مهمان‌نواز، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری و تولید گل و گیاه دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهدا است و باید همواره یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.

جلالی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: حفظ سنگرهای میدان، مردم، دیپلماسی و خدمت، زمینه‌ساز استمرار موفقیت‌ها و پیشرفت کشور خواهد بود و مسئولان باید با تلاش مضاعف، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند.

وی ادامه داد: دشمنان تاب‌آوری ملت ایران را هدف قرار داده‌اند و وظیفه ما این است که با خدمت‌رسانی بیشتر، پیگیری مطالبات مردم و تقویت اقتصاد کشور، این تاب‌آوری را افزایش دهیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه محلات در صنعت گل و گیاه اظهار کرد: عنوان پایتخت گل ایران حق محلات است و با همکاری فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، پیگیری‌های لازم برای تثبیت و تقویت این جایگاه انجام خواهد شد.

جلالی گفت: حدود یک‌هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی شهرستان به تولید گل و گیاه اختصاص و بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی در این حوزه فعالیت می‌کنند که سالانه حدود ۱۵۰ میلیون شاخه گل بریده و ۹۸ میلیون پیاز گل در شهرستان محلات تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این صنعت است.

وی با هشدار نسبت به چالش‌های احتمالی تأمین انرژی در فصل زمستان گفت: با توجه به پیش‌بینی مشکلات در حوزه انرژی برای گلخانه‌ها، ضروری است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان و جلوگیری از آسیب به این بخش مهم اقتصادی انجام شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حفظ سرمایه‌های اقتصادی و معنوی شهرستان محلات نیازمند همدلی، تلاش مستمر و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان صنعت گل و گیاه است.

کد مطلب 6856570

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