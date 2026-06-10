به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی گل و چهارمین نکوداشت روز محلات که در بوستان سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: این شهرستان به عنوان پایتخت گل ایران و شهری مهماننواز، ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری و تولید گل و گیاه دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهدا است و باید همواره یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.
جلالی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: حفظ سنگرهای میدان، مردم، دیپلماسی و خدمت، زمینهساز استمرار موفقیتها و پیشرفت کشور خواهد بود و مسئولان باید با تلاش مضاعف، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند.
وی ادامه داد: دشمنان تابآوری ملت ایران را هدف قرار دادهاند و وظیفه ما این است که با خدمترسانی بیشتر، پیگیری مطالبات مردم و تقویت اقتصاد کشور، این تابآوری را افزایش دهیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه محلات در صنعت گل و گیاه اظهار کرد: عنوان پایتخت گل ایران حق محلات است و با همکاری فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، پیگیریهای لازم برای تثبیت و تقویت این جایگاه انجام خواهد شد.
جلالی گفت: حدود یکهزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی شهرستان به تولید گل و گیاه اختصاص و بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی در این حوزه فعالیت میکنند که سالانه حدود ۱۵۰ میلیون شاخه گل بریده و ۹۸ میلیون پیاز گل در شهرستان محلات تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای این صنعت است.
وی با هشدار نسبت به چالشهای احتمالی تأمین انرژی در فصل زمستان گفت: با توجه به پیشبینی مشکلات در حوزه انرژی برای گلخانهها، ضروری است از هماکنون برنامهریزی لازم برای افزایش تابآوری تولیدکنندگان و جلوگیری از آسیب به این بخش مهم اقتصادی انجام شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حفظ سرمایههای اقتصادی و معنوی شهرستان محلات نیازمند همدلی، تلاش مستمر و حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و فعالان صنعت گل و گیاه است.
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