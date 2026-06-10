به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه و مسابقه فرهنگی و ورزشی به مناسبت عید مباهله و یادواره دانش‌آموز و فعال محیط زیست شهید ماکان نصیری در خرم‌آباد برگزار شد.

این برنامه با حضور عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان برگزار شد.

سخنران این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام تیموری بود.

این برنامه امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۳۰ در محله چهارباغ گلدشت شرقی خرم‌آباد، روبروی دبیرستان دخترانه شکوه با حضور دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان برگزار شد.