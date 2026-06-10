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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

برگزاری ویژه‌برنامه عید مباهله و یادواره شهید ماکان نصیری در خرم‌آباد

برگزاری ویژه‌برنامه عید مباهله و یادواره شهید ماکان نصیری در خرم‌آباد

خرم‌آباد- ویژه‌برنامه عید مباهله و یادواره دانش‌آموز و فعال محیط زیست شهید ماکان نصیری در مرکز لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه و مسابقه فرهنگی و ورزشی به مناسبت عید مباهله و یادواره دانش‌آموز و فعال محیط زیست شهید ماکان نصیری در خرم‌آباد برگزار شد.

این برنامه با حضور عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان برگزار شد.

سخنران این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام تیموری بود.

این برنامه امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۳۰ در محله چهارباغ گلدشت شرقی خرم‌آباد، روبروی دبیرستان دخترانه شکوه با حضور دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان برگزار شد.

کد مطلب 6856587

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      33 8
      پاسخ
      خدا به پدر ومادرش صبر بده مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا ی کثیف جنایتکار
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      33 5
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      ماکان عزیز😭😭😭😭😭
    • پوریا GB ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      12 3
      پاسخ
      سلام و احترام به خانواده ی عزیزماکان دلمون همیشه باشماست . خداوند بهتون صبر بده . به ویژه مادر گرامی ماکان عزیز. خیلی خیلی سخت به ایشون می گذره . خداوند بهشون صبر جزیل بدهد.
    • الیس IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      11 2
      پاسخ
      خدا لعنت کنه ادمای پست ووطن فروش و امریکا و همدستانش رو

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