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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان:

۱۰۰ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان سمنان محقق شد

۱۰۰ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان سمنان محقق شد

سمنان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان بابیان اینکه تاکنون ۱۰۱ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان محقق شد، گفت: ایجاد اشتغال پایدار روستایی مهم‌ترین هدف دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان بعدازظهر یکشنبه در سی و ششمین نشست کارگروه اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری ضمن بیان اینکه ۱۰۱ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی محقق شده است، ابراز داشت: همکاری بانک ها و دستگاه‌های اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین سیاست دولت ایجاد اشتغال روستایی و عشایری محسوب می‌شود، اضافه کرد: تاکنون پنج میلیارد تومان اعتبار از محل طرح‌های حمایتی اشتغال‌زایی به جامعه هدف پرداخت‌شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه طی مرحله اول ۹۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و برای‌ مرحله دوم معادل ۳۰ درصد از اعتبار مرحله اول، تعهد برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان ایجاد شد، ابراز داشت: پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری توانست به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

غنیان در ادامه تصریح کرد: تاکنون از ۱۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات تعهد شده تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری استان سمنان، حدود ۱۲۴ میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اشتعال‌زایی ‌پرداخت‌شده است.

وی اضافه کرد: مرحله سوم اعتبار اشتغال‌زایی روستایی در قالب طرح حمایتی به‌ مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال به نهادهای کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی ابلاغ‌شده است.

کد مطلب 4525157

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