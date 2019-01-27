۱۰۰ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان سمنان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان بعدازظهر یکشنبه در سی و ششمین نشست کارگروه اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری ضمن بیان اینکه ۱۰۱ درصد تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی محقق شده است، ابراز داشت: همکاری بانک ها و دستگاههای اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری میتواند بسیار نقشآفرین باشد.
وی بابیان اینکه مهمترین سیاست دولت ایجاد اشتغال روستایی و عشایری محسوب میشود، اضافه کرد: تاکنون پنج میلیارد تومان اعتبار از محل طرحهای حمایتی اشتغالزایی به جامعه هدف پرداختشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه طی مرحله اول ۹۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و برای مرحله دوم معادل ۳۰ درصد از اعتبار مرحله اول، تعهد برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان ایجاد شد، ابراز داشت: پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری توانست به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
غنیان در ادامه تصریح کرد: تاکنون از ۱۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات تعهد شده تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری استان سمنان، حدود ۱۲۴ میلیارد تومان به متقاضیان طرحهای اشتعالزایی پرداختشده است.
وی اضافه کرد: مرحله سوم اعتبار اشتغالزایی روستایی در قالب طرح حمایتی به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال به نهادهای کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی ابلاغشده است.
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