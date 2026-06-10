عامل قطع درختان در اندیمشک دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تخلفات این فرد، دستور بازداشت وی صادر شد.

سپهوند افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با برپایی چادر کمپ در منطقه مستقر شده و در زمان‌های مختلف اقدام به قطع درختان می‌کرده است.

دادستان اندیمشک ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در حین ارتکاب جرم، متهم را دستگیر و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.

سپهوند با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، بیان کرد: صیانت از منابع طبیعی، به‌ویژه درختان، از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.