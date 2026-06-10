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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

عامل قطع درختان در اندیمشک دستگیر شد

عامل قطع درختان در اندیمشک دستگیر شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از بازداشت فردی خبر داد که با هدف گسترش اراضی کشاورزی اقدام به قطع درختان در بیشه «بردگلال» کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تخلفات این فرد، دستور بازداشت وی صادر شد.

سپهوند افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با برپایی چادر کمپ در منطقه مستقر شده و در زمان‌های مختلف اقدام به قطع درختان می‌کرده است.

دادستان اندیمشک ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در حین ارتکاب جرم، متهم را دستگیر و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.

سپهوند با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، بیان کرد: صیانت از منابع طبیعی، به‌ویژه درختان، از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

کد مطلب 6856629

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