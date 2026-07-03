کشف داروهای غیرمجاز در اندیمشک؛ متهمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات یک مرکز خدمات پرستاری و درمانی در شهر آزادی، دستور قضایی برای بازرسی از این واحد صادر شد.

وی افزود: در جریان بازرسی نماینده ویژه دادستان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از این مرکز، مقادیر قابل توجهی داروی خارج از زنجیره رسمی توزیع که باید صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز عرضه می‌شد، کشف و ضبط شد.

دادستان اندیمشک با اشاره به تخلفات دیگر این مرکز تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد شرایط استاندارد نگهداری داروها، از جمله دمای مناسب، در این مرکز رعایت نشده است.

سپهوند ادامه داد: در ادامه این بازرسی، تعدادی قرص سقط جنین نیز کشف و ضبط شد که با توجه به حساسیت قانونی و مخاطرات جدی مصرف خودسرانه این داروها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و ابعاد احتمالی نحوه نگهداری، توزیع و استفاده از این داروها در حال بررسی است.

وی بیان کرد: با دستور قضایی، این مرکز پلمب و دو متهم پرونده پس از بازداشت، با قرار قانونی روانه زندان شدند.