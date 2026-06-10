محبی: دریافت هرگونه وجه مازاد بر بیمه و کتاب در مدارس ممنوع است

سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان اظهار کرد: مدیران مدارس برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، به غیر از پول بیمه و کتاب، حق ندارند در مقطع کنونی هیچ‌گونه وجه دیگری از اولیا دریافت کنند.

وی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام در مدارس خاص افزود: مدارس خاص نیز تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند؛ اما مدیران این مدارس باید در طول سال تحصیلی با حضور خود اولیا جلساتی را برگزار کنند و بنشینند با آن‌ها گفتگو کنند تا شرایط خانواده‌ها در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه واقعاً خیلی از خانواده‌ها با فشارهای اقتصادی مواجه هستند، مدیران باید با آن‌ها کنار بیایند و شرایطی فراهم شود که حتی پرداخت‌ها به صورت اقساطی از اولیا دریافت شود.

دریافت وجه در مدارس عادی و هیئت‌امنایی تخلف است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: در خصوص مدارس عادی و هیئت‌امنایی، اگر این مدارس پولی از مردم بابت ثبت‌نام یا به عنوان شهریه دریافت کنند، قطعاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. این اقدام تخلف محسوب می‌شود و ما بدون توجه به اینکه مدرسه در مقطع متوسطه اول باشد یا متوسطه دوم، قطعاً با مدیران متخلفی که رعایت قانون و مقررات را نداشته باشند، برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی محور اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش را جلب رضایت خانواده‌ها دانست و گفت: مهم‌ترین موضوع برای ما رضایت اولیای دانش‌آموزان است و واقعاً ما باید بتوانیم رضایت اولیا را جلب کنیم و دانش‌آموزان را داشته باشیم. اگر خود اولیا و دانش‌آموزان تشخیص دهند که مدیر مدرسه برنامه‌های مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهتر کردن وضعیت تربیت دانش‌آموزان دارد، خودشان تمایل به همکاری خواهند داشت.

لزوم شفاف‌سازی و ارائه گزارش عملکرد مالی به اولیا

محبی با انتقاد از هرگونه اجبار در دریافت کمک‌های مردمی بیان کرد: وقتی که پای اجبار در میان باشد و اولیا بدانند بعد از پرداخت این پول‌ها، در عملکرد مدرسه هیچ خبری از پیشرفت نیست، بازخورد مناسبی نخواهد داشت. مدارس اگر کار مثبتی انجام می‌دهند باید گزارش آن را به اولیا ارائه دهند؛ به عنوان مثال اگر سال گذشته اولیا به صورت داوطلبانه پولی به مدرسه کمک کرده‌اند، مدیران باید اعلام کنند و گزارش دهند که با آن پول چه کارهایی انجام شده است. این اطلاع‌رسانی‌ها باید روی برد یا تابلوی اعلانات مدرسه نصب شود تا والدین واقعاً متوجه شوند کمک‌های آن‌ها صرف چه اموری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: پس ملاک اصلی، تشخیص اولیا و رضایت کامل آن‌ها در طول سال تحصیلی است. اگر والدین خودشان بر اساس توان مالی تشخیص دادند، می‌توانند به مدرسه کمک کنند و این موضوع کاملاً باید به اختیار خود آن‌ها باشد؛ چرا که در قانون ما صراحتاً وجود دارد که تحصیلات باید به صورت رایگان ارائه شود. ما از اینکه جامعه و خانواده‌ها تا این حد قانونمند هستند ابراز خرسندی می‌کنیم و این اطمینان را می‌دهیم که اگر خدای نکرده تخلفی در مدارس صورت گرفت، به طور قاطع به آن رسیدگی کرده و روند را ارجاع خواهیم داد.