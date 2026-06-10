سروش: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در کرمانشاه عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هماهنگی ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان و سایر مدیران و اعضای این ستاد در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار گردید.

آغاز فاز عملیاتی برنامه پزشک خانواده در هرسین

دکتر علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ابتدای این نشست با صمیمانه تشکر کردن از حمایت‌های بی‌دریغ استاندار و هم‌افزایی اعضای ستاد راهبری استان اظهار داشت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که یکی از اولویت‌های کلان، ساختاری و استراتژیک نظام سلامت کشور به شمار می‌رود، سرانجام در استان کرمانشاه وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.

وی با تبیین موقعیت جغرافیایی آغاز این طرح افزود: در همین راستا، شهرستان هرسین به عنوان نخستین منطقه پایلوت و پیشگام در سطح استان، اجرای این طرح بزرگ را با هدف اصلی سامان‌دهی نظام سلامت، پیشگیری و درمان و همچنین مدیریت هزینه‌های درمانی خانوارها آغاز کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه با تشکیل و راه‌اندازی ستاد اجرایی این طرح در شهرستان هرسین و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های فرمانداری و نهادهای محلی، بسترهای فنی و اداری لازم برای پیاده‌سازی این برنامه در سطح کلان استان فراهم شده است. به گفته وی، این طرح با هدف ایجاد یک زنجیره منسجم، خدمات سلامت را از مراقبت‌های اولیه تا سطوح تخصصی و بیمارستانی به‌صورت کاملاً هدفمند سامان‌دهی می‌کند.

تشریح جزئیات سطوح سه‌گانه ارجاع و مشوق‌های مالی

سروش با بیان اینکه مطابق با پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، این طرح در سه سطح اجرایی، فرآیند درمانی را عملیاتی می‌کند، به تشریح این سطوح پرداخت و گفت: در سطح اول، ارائه خدمات مراقبت اولیه، پایش سلامت و غربالگری توسط پزشک خانواده انجام می‌گیرد. در سطح دوم، ارجاع بیماران به کلینیک‌های تخصصی جهت دریافت خدمات سرپایی صورت می‌پذیرد و در نهایت در سطح سوم، پذیرش و بستری بیماران در مراکز بیمارستانی در صورت نیاز به خدمات فوق‌تخصصی انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه توزیع جمعیتی و مشوق‌های مالی پیش‌بینی شده در این طرح اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل‌های جاری، سرانه تحت پوشش هر پزشک در مناطق روستایی حدود ۴ هزار نفر و در مناطق شهری حدود ۳ هزار نفر تعیین شده است. همچنین به منظور تسهیل دسترسی شهروندان و ترغیب به مشارکت، چهار ویزیت نخست در این سیستم کاملاً رایگان بوده و مراجعات بعدی نیز با حداقل هزینه‌ها انجام خواهد شد.

تحقق عدالت در سلامت با کاهش هزینه‌های درمانی

وی کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی، مدیریت بهینه منابع مالی، تحقق عینی عدالت در سلامت و پیشگیری از بستری‌های غیرقابل اجتناب را از جمله دستاوردهای مهم و مورد انتظار این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: این رویکرد ضمن کمک به کنترل بیماری‌های مزمن و کاهش بار مالی هزینه‌های درمانی خانوارها، ارتقای سلامت عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان بر اهمیت حیاتی «فرهنگ‌سازی» و «توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات» تأکید کرد و یادآور شد: استقرار کامل و موفقیت‌آمیز این نظام، مستلزم تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی و همچنین نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات است.