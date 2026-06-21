به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عصر یکشنبه به ریاست علی سروش و با حضور اعضای هیئت رئیسه در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد و مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آغاز این نشست، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر ضرورت رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در تمامی بخش‌های دانشگاه تأکید کرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای کیفیت خدمات سلامت به شمار می‌رود.

وی در ادامه اجرای دقیق برنامه‌های سلامت‌محور در سطح استان را ضروری دانست و با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و سرطان‌ها، خواستار اهتمام بیشتر معاونت‌های مرتبط برای تحقق اهداف این برنامه‌ها شد.

سروش همچنین با اشاره به اهمیت ثبت دقیق اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان، بر توسعه و تقویت نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان تأکید کرد و اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، بستر مناسبی برای سیاست‌گذاری مؤثر، تخصیص بهینه منابع و ارتقای خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، مدنی، فوکال‌پوینت علمی برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان، گزارشی از آخرین وضعیت ثبت موارد سرطان ارائه کرد و پیشنهادهایی برای بهبود روند اجرای این برنامه و ارتقای عملکرد آن در استان مطرح شد.

در پایان جلسه نیز اعضای هیئت رئیسه دستورکارهای مطرح‌شده را بررسی کردند و تصمیمات لازم برای پیگیری و اجرای مصوبات در حوزه‌های مختلف دانشگاه اتخاذ شد.